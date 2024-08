Maroc: Amérique centrale et Caraïbes - Célébration de la glorieuse Fête du Trône

Washington — Les ambassades du Maroc au Panama, au Guatemala, en République dominicaine et en République du Salvador ont organisé des réceptions en célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Ces cérémonies ont été l'occasion de souligner notamment la dynamique de développement tous azimuts que connaît le Maroc grâce aux différents chantiers lancés depuis l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres. Au fil des 25 dernières années, ces projets structurants ont placé le citoyen au coeur des politiques de réforme.

Elles ont également permis de mettre en lumière la pertinence de la politique étrangère du Royaume et ses importants acquis diplomatiques dont le soutien international grandissant à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Maroc.

Au Panama, l'ambassade du Royaume a organisé une réception marquée par la présence de plusieurs personnalités panamiennes de haut rang dont le vice-ministre des Relations extérieures chargé des relations politiques, Carlos Ruiz-Hernández.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc dans ce pays, Bouchra Boudchiche, a souligné la profonde mutation que connaît le Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s'agit d'une dynamique réformatrice qui a hissé le Royaume au rang de pays émergent, a-t-elle indiqué, notant que le Souverain place toujours le citoyen marocain au centre des politiques de l'Etat.

La diplomate a ajouté que le Maroc a préservé son rôle traditionnel de facilitateur de dialogue et d'appui à la paix et la stabilité, faisant remarquer que le Royaume a opté pour une solution politique consensuelle à la question du Sahara marocain, et soumis en 2007 le plan d'autonomie qui ne cesse de recueillir un large soutien de la part des grandes puissances mondiales comme seule et unique solution à ce différend régional.

À cet égard, Mme Boudchiche a rappelé que le Panama a exprimé son soutien fort à l'initiative marocaine d'autonomie, donnant ainsi un élan remarquable aux relations bilatérales.

De son côté, le vice-ministre panaméen des Relations extérieures a exprimé les vives félicitations du président du Panama à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, saluant par là même l'histoire et la culture ancestrales du Royaume.

M. Ruiz-Hernández s'est, par ailleurs, réjoui du développement accéléré que connait le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, notant que le Royaume est devenu un acteur incontournable sur l'échiquier international, et un grand facilitateur de paix, de sécurité et de stabilité dans le monde.

Le responsable panaméen a, en outre, exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage ses relations avec le Maroc, évoquant la positionnement géographique stratégique du Maroc au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe.

Une réception similaire organisée par l'ambassade du Maroc au Guatemala a été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques, et des mondes des affaires et des médias, outre des membres du corps diplomatique, des représentants d'organisations internationales, des membres du Congrès et du Parlement centraméricain, et des Marocains établis au Guatemala.

La cérémonie a été rehaussée notamment par la présence du ministre des Relations extérieures, Carlos Ramiro Martínez, qui a exprimé ses félicitations à Sa Majesté le Roi en cette heureuse occasion, et salué l'évolution positive des relations bilatérales, la coopération fructueuse qui lie les deux pays et leur ferme volonté de développer encore plus ces relations.

Dans une intervention à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc, Tarik Louajri a souligné les réalisations accomplies au Maroc depuis l'accession de Sa Majesté le Roi au Trône de Ses glorieux Ancêtres tant dans le domaine politique que dans les secteurs socio-économique et environnemental, rappelant les réformes politiques lancées au Maroc grâce à la politique sage du Souverain.

S'arrêtant sur la politique extérieures du Maroc, M. Louajri a évoqué les acquis engrangés au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume, et le soutien continu au plan d'autonomie en tant que seule solution à ce conflit artificiel. Il a également souligné le rôle de Sa Majesté le Roi dans les efforts visant à trouver des solutions idoines aux grands différends internationaux, à leur tête la question palestinienne.

L'ambassadeur s'est réjoui de l'évolution positive que connaissent les relations bilatérales, ainsi que des perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays, tout en soulignant le rôle du Maroc en tant que membre observateur au sein des parlements régionaux.

En République dominicaine, la cérémonie de célébration de la Fête du Trône organisée par l'ambassade du Royaume s'est distinguée par la présence de représentants du gouvernement et du parlement dominicains, d'une panoplie d'universitaires, d'acteurs de la société civile, de diplomates accrédités dans ce pays et des membres de la communauté marocaine.

À cette occasion, l'ambassadeur du Maroc, Hichame Dahane, a souligné la particularité de la célébration de cette année, qui coïncide avec un moment important de l'histoire contemporaine du Maroc, marqué par la solidité de ses institutions, la consolidation de l'État de droit et la promotion des droits de l'homme, notamment des droits de la femme, conformément à la vision sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le diplomate a également évoqué la dynamique positive et soutenue de soutien international à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Royaume, et à l'initiative d'autonomie, comme seul cadre de règlement de ce différend artificiel, notant à cet égard la grande évolution de la position de la France en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

M. Dahane a, par ailleurs, salué l'évolution qui caractérise les relations entre le Maroc et la République dominicaine, appelées à se renforcer davantage dans divers secteurs d'intérêt commun.

Au Salvador, le Chargé d'Affaires de l'ambassade du Maroc, Brahim Badi, a souligné, lors d'une réception similaire, l'importance capitale que revêt la Fête du Trône pour le peuple marocain, rappelant la dynamique de modernisation enclenchée sous l'impulsion du Souverain dans tous les domaines.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'éminentes personnalités salvadoriennes, notamment la vice-ministre des Relations extérieures, Adriana Mira, la ministre de l'Éducation nationale, des représentants de l'Assemblée législative et du parlement centraméricain, ainsi que de plusieurs maires de villes salvadoriennes, des diplomates accrédités au Salvador et des Marocains établis dans ce pays.

M. Badi a également évoqué le soutien grandissant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'initiative d'autonomie par des puissances internationales.

Il a, en outre, salué la dynamique positive que connaissent les relations entre le Maroc et le Salvador, la coordination entre les deux pays dans les fora internationaux et la concordance de vues sur nombre de questions internationales et régionales.

De son côté, Mme Mira s'est réjouie des relations excellentes entre le Maroc et le Salvador, basées sur le respect mutuel, soulignant que son pays considère le Maroc comme un allié majeur et un partenaire de choix en Afrique.

La vice-ministre salvadorienne a fait remarquer que l'ouverture à Rabat de la première ambassade du Salvador en Afrique est une illustration éloquente de l'excellence des relations entre les deux pays, et de la volonté du président Nayib Bukele de développer les relations avec les pays africains en partant du Maroc.