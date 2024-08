Maroc: L'ambassade du Maroc en Italie célèbre la glorieuse Fête du Trône

Rome — L'ambassade du Maroc en Italie a organisé, mardi à Rome, une somptueuse réception à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette cérémonie a été marquée par la présence d'ambassadeurs et de membres du corps diplomatique accrédité à Rome, de hauts responsables italiens, des personnalités des mondes des affaires, de l'art et de la culture, des membres de la communauté marocaine, ainsi que des représentants de différents cultes.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla, a d'emblée mis en avant les grandes réalisations accomplies sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à tous les niveaux, notamment économique, politique, social, culturel et diplomatique.

Sous le règne de Sa Majesté le Roi, a-t-il relevé, "le Royaume s'est démarqué par la mise en place de plusieurs concepts modernes, en l'occurrence l'État entrepreneur, l'État régulateur et l'État social, en plus de nouvelles approches géostratégiques et géopolitiques pour le positionnement du Maroc dans son voisinage immédiat et dans un monde en pleine mutation".

"La commémoration de ce grand événement est une occasion de souligner la symbiose parfaite entre le Trône et le peuple, et de célébrer non seulement un règne, mais aussi une vision, une détermination et un leadership qui ont propulsé le Maroc vers un avenir prometteur", a fait remarquer M. Balla.

Evoquant les volets politique et diplomatique, il a indiqué que SM le Roi a renforcé la position du Maroc en choisissant l'Afrique et la Méditerranée comme prolongement naturel du Royaume. La diversification de ses partenariats régionaux et multilatéraux, et son ouverture sur l'Asie-Océanie et les Amériques ont permis au Maroc d'intégrer le classement du Top50 du "Global Soft Power Index - 2024", a fait savoir M. Balla.

Il a, en outre, souligné que grâce à la vision royale, la dynamique des soutiens à l'intégrité territoriale du Royaume se poursuit de manière imparable, citant dans ce sens la récente décision du Président français de soutenir la souveraineté marocaine sur son Sahara.

Et de souligner que le Souverain a fait, également, des droits humains et du social une priorité, en accordant une grande importance à la famille et aux droits des personnes vulnérables.

M. Balla s'est, par ailleurs, félicité de l'excellence des relations entre le Maroc et l'Italie les qualifiant de "profondes et enracinées" dans l'histoire et la culture des deux pays qui vont bientôt célébrer deux siècles de solides liens fondés sur la coopération et l'amitié.

Le diplomate marocain a souligné que les relations bilatérales sont caractérisées par une amitié profonde et une coopération fructueuse, relevant dans ce sens, les échanges de visites régulières des responsables de haut niveau. Au terme de cette grande cérémonie, les convives ont tenu à adresser leurs vives félicitations et voeux à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain.