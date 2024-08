Le ministre des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, a rencontré une délégation de la Transportation Security Administration (TSA) américaine, mardi dernier.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye, en compagnie des principaux responsables du secteur aérien, a reçu, le mardi 30 juillet 2024, une importante délégation de la Transportation Security Administration (TSA) américaine, informe un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, hier mercredi.

Selon la source, «les discussions ont porté sur le renforcement des relations avec l'aviation civile sénégalaise afin de relever le niveau de sûreté des transports aériens au Sénégal et de contribuer à maintenir des normes élevées de sûreté aérienne internationale. Ceci afin que notre pays conserve son statut de Dernier Point de Départ (Last Point of Departure - LPD) vers les États-Unis et de leader dans la sous-région en matière de sûreté aérienne».

Mieux, «Le ministre a aussi demandé à la TSA de jouer un rôle de facilitateur au niveau de la Federal Aviation Administration (FAA) pour que notre pays puisse rapidement obtenir l'agrément permettant à Air Sénégal d'aller directement aux États-Unis, sans avoir recours à une compagnie tierce, ce qui permettrait de rentabiliser la ligne Dakar-New-York», lit-on dans le document.

Et de renseigner que, conduite par Mme Lori Silcox, attachée TSA de l'ambassade américaine, la délégation était composée de Madame Alyssa Gee et de David McKinley, responsables du programme politique et de l'engagement-assistance au secteur de la sûreté des transports de la TSA, de Madame Melissa Vogel, responsable du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de la TSA, et de Madame Yacine Cissé, analyste de programme à la TSA.

«Le ministre a remercié la TSA pour le soutien en équipements et en formation qu'elle a fourni à l'AIBD. Il a demandé que ce soutien soit étendu aux aéroports régionaux», note la source qui indique que «La TSA s'est engagée à travailler pour que le Sénégal soit le premier pays de la sous-région à être certifié dans la fouille et la détection des explosifs par les brigades canines».

En outre, précise la même source, «La TSA a annoncé au ministre qu'à l'issue des efforts de notre pays en matière de sûreté, le gouvernement américain vient de fournir le document d'approbation attestant du respect par notre aviation civile de toutes les exigences en matière de transport cargo et de la possibilité de transporter du fret aérien vers les États-Unis à partir de l'AIBD. Cette avancée ouvre de bonnes perspectives pour Air Sénégal et pour les exportateurs sénégalais, a souligné le ministre».

La Transportation Security Administration (TSA) est une agence du gouvernement américain chargée de la sûreté dont le rôle est de protéger les systèmes de transport de ce pays pour garantir la liberté de circulation des personnes et du commerce, rappelle le texte.