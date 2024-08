Afrique: Moustapha Berraf, president de l'ANCOA - 'L'Egypte postulera à l'organisation des JO de 2036 et 2040'

En parallèle des Jeux de Paris, Moustapha Berraf, président de l'ACNOA, a affirmé que l'Egypte défendra une candidature unique de l'Afrique pour accueillir les Jeux en 2036 ou 2040. Il assure que le pays de Pharaons justifie de solides arguments.

« Les Jeux olympiques ne seront véritablement un événement planétaire que lorsqu'ils seront aussi organisés en Afrique, », assène Moustapha Berraf, président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA). L'ancien athlète olympique algérien défend une candidature de l'Egypte pour l'organisation des Jeux en 2036 et 2040. Une rencontre entre le représentant du CIO et président Egyptien a déjà eu lieu. « C'est une candidature soutenue par l'ACNOA et toute l'Afrique, assure encore Moustapha Berraf, qui souligne l'expérience de l'Egypte, la préexistence d'infrastructures sportives, technologiques, sa forte capacité d'accueil dans une Afrique reconnue pour son hospitalité. »

L'idée d'une co-organisation avec d'autres pays africains semble avoir été écartée pour le moment. « Les choses sont extrêmement plus complexes, admet Le président de l'ACNOA. Mon souhait le plus ardent est de voir d'autres pays d'Afrique du Nord ou subsaharienne postuler pour accueillir les Jeux. Nous avons un potentiel humain. Mais il est probablement encore trop tôt. Il ne manque pas seulement des infrastructures sportives, mais aussi hôtelières ou routières, reconnaît-il. Et d'ajouter que les gouvernements ont d'autres priorités, la santé, les problèmes de la jeunesse... ».

Les évènements à venir sont déjà un premier pas. L'organisation des Jeux africains de la jeunesse en 2025 en Angola, les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 à Dakar ou encore les jeux africains de la plage en 2027 en Guinée Equatoriale « participent à renforcer les capacités d'organisation de grands évènements », conclut Moustapha Berraf.