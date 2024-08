Sénégal: Concours général 2024 - 112 distinctions décernées aux meilleurs élèves

Comme chaque année, le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose a accueilli la traditionnelle cérémonie de remise des prix du Concours général. C'était hier, mardi 30 juillet, en présence du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. A cette occasion, cent élèves se sont partagé 112 distinctions.

Le Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose a déroulé hier, mardi 30 juillet, le tapis rouge à 100 lauréats dont 53 filles et 47 garçons du concours général 2024. Lors de cette cérémonie de remise des prix, l'élève Zeinab Diène Samb en classe de Première S1 du groupe scolaire Racine School de Guédiawaye a été sacrée meilleure élève du Concours général.

Celle qui a décroché le premier prix de Mathématiques et de Sciences physiques n'a pas caché sa satisfaction. « C'est un grand honneur et une immense fierté. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là. C'est-à-dire mes professeurs encadreurs, notre directeur, ma famille », a-t-elle dit. Quant aux élèves des classes de Terminale, c'est Ahmadou Bachir Touré du Prytanée militaire de Saint-Louis Charles N'Tchororé qui a ravi la vedette. Le nouveau bachelier avec la mention Bien au bac, a remporté le premier prix Histoire et le premier Géographie.

Prenant la parole, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a félicité les lauréats. « Chères lauréates, chers lauréats, votre réussite est le fruit de vos efforts, de l'accompagnement, de l'engagement sans failles de vos enseignants. Nous vous donnons aujourd'hui en exemple en vous portant en triomphe car vous représentez ce que le système éducatif a de meilleurs à offrir », a-t-il fait savoir. Poursuivant son propos, il ajoute : « Vous venez d'horizons divers et de couches sociales diverses. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence est à la portée de tous ceux qui portent un rêve de réussite et persévèrent dans le travail acharné pour le réaliser ».

Diomaye offre 410 millions FCFA au Concours général

Le Président de la République a, en effet, offert au Concours général une enveloppe de 410 millions de FCFA. D'autres partenaires et autorités du pays ont également donné des enveloppes d'argent, des ordinateurs, des lots de livres et des billets d'avion au concours général et aux lauréats.

Cette année, la cérémonie de remise des prix du concours général qui a comme parrain le professeur titulaire des universités Mamadou Sangharé, ancien chef du département de Mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien directeur de l'Enseignement supérieur, est axé sur le thème « Enjeux, défis et perspective dans une école au service de la souveraineté nationale ».

« Le thème de cette année, est d'une pertinence particulière. Il interroge la place fondamentale de l'école dans notre programme de gouvernement et nous oblige à repenser le système éducatif pour en faire un véritable levier de notre souveraineté nationale », dira le Président de la République.

L'édition 2024 du concours général a reçu 3203 candidats inscrits du privé comme du public, contre 3054 en 2023, soit une hausse de 149 candidats. A noter également que lors de la cérémonie également, le Tome 1 du livre « La grande marche vers une société d'excellence/Concours général du Sénégal : 1966-2024 » a été présenté.