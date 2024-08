Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SAPH Côte d'Ivoire enregistre la meilleure hausse de cours avec 7,47% ce jeudi 1er août 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 1er août 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) le titre SAPH (Société africaine de plantation d'hévéas) Côte d'Ivoire a enregistré la meilleure hausse de cours avec 7,47%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 2 810 FCFA la veille à 3 020 FCFA ce 1er août 2024, soit une augmentation de 210 FCFA. Les investisseurs sont en train d'anticiper le prochain paiement du dividende au titre de l'exercice prévu le 12 août 2024. La SAPH mettra en effet un dividende net par action de 64,80 FCFA. La date de cotation ex-dividende du titre est prévu à partir du jeudi 8 août 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 3 020 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 2 540 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 6,33% à 8 400 FCFA), BOA Bénin (plus 5,88% à 7 200 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 5,50% à 575 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,83% à 955 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 7 500 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA) Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,71% à 810 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 5 200 FCFA).

La valeur des transactions est redescendue sous la barre du milliard FCFA, s'établissant à 743,082 millions FCFA contre 1,644 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 24,224 milliards FCFA, se situant à 8 854,349 milliards FCFA contre 8 878,573 milliards FCFA le mercredi 31 juillet 2024.

Celle du marché obligataire a enregistré une baisse de 34,95 milliards avec une réalisation de 10 325, 131 milliards FCFA contre 10 360,081 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM composite qui a baissé de 0,28% à 238,00 points contre 238,66 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une régression de 0,25% à 119,00 points contre 119,30 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,77% à 110,72 points contre 111,58 points la veille.