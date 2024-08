Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 Aout 2024

Centrafrique : Epidémie - La variole du singe gagne du terrain dans la capitale

En Centrafrique, la variole du singe, maladie contagieuse, provoque la psychose parmi les populations. Le ministère de la Santé a appelé les Centrafricains au respect des règles d'hygiène tout en mettant en place des mesures pour barrer la route à ce virus très viral. Car neuf cas ont été détectés dans la capitale Bangui en une semaine mais aucun décès n'est à déplorer. Selon les informations confirmées par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Bangui, neuf cas ont été enregistrés dans la capitale en une semaine. (Source : abangui.com)

Togo : Primature - Victoire Sidémého Tomegah-Dogbé nommée Premier ministre

En vertu des dispositions transitoires de la Constitution du 6 mai 2024, le Président de la République togolaise, Sem Faure Essozimna Gnassingbé, a annoncé via un communiqué, la nomination, ce 1er août 2024, de Madame Victoire Sidémého Tomegah-Dogbé au poste de Premier ministre. Selon les articles 95 et suivants de la Constitution transitoire, la nomination de Madame Tomegah-Dogbé s'inscrit dans un processus de transition politique visant à moderniser et stabiliser les institutions du pays. Le Président Gnassingbé a également annoncé que la formation d'un nouveau gouvernement sera effectuée dans les jours à venir, conformément aux dispositions en vigueur. Le pays attend désormais la constitution du nouveau gouvernement qui devra accompagner cette transition. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Remaniement ministériel - Le Gouvernement change de fusil d’épaule

Le gouvernement burkinabè a été remanié ce 1er août 2024. Un léger changement est intervenu parmi les ministres, toujours sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela. Le ministre Roland Somda n’est plus le ministre en charge des Transports. Il s’occupe désormais du portefeuille chargé des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi. Le Dr Emile Zerbo est en charge désormais de l’administration territoriale et de la mobilité. Le commissaire divisionnaire de Police Mahamadou Sana s’occupe à partir d’aujourd’hui du ministère de la sécurité. Dr Aboubacar Savadogo ne s’occupe plus des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, mais il devient le premier responsable du département de l’Enseignement secondaire, la Formation professionnelle et technique. (Source : aburkina24)

Sénégal : Dérives sur les réseaux sociaux - Ousmane Sonko promet une régulation stricte

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé, mardi, lors d’une rencontre avec les lauréats du concours général 2024, sa ferme intention de réguler les dérives observées sur les réseaux sociaux. Déplorant l’impact négatif de ces plateformes, il a affirmé que le gouvernement sera intransigeant sur cette question. « Nous sommes tous interpellés par rapport à ce phénomène qui peut détruire une société parce qu’elle amplifie la haine », a déclaré le Chef du gouvernement. Ousmane Sonko a également pointé du doigt les médias, accusés de contribuer à la diffusion de discours haineux. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement prendra des mesures strictes pour combattre ces pratiques nuisibles. « Je vais vous assurer que notre gouvernement sera intransigeant sur ces questions », a-t-il insisté. (Source : Rts)

Bénin : Renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie - L’appui considérable du Recaseb

Renforcer les capacités des acteurs du secteur de l’énergie au Bénin à travers la formation, la mise en place d’un dispositif susceptible d’optimiser le pilotage stratégique du secteur de l’énergie ainsi que les outils de diffusion de l’information et de la documentation. Tels ont été les résultats atteints par le programme d’appui au Renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie (Recaseb). A l’heure du bilan et à la lumière des performances atteintes, on peut aisément dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. A l’avènement du Recaseb, il était apparu urgent de pallier le besoin de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie au Bénin.(Source : acotnou.com)

Gabon : Transport maritime - Le pays renforce sa flotte maritime

Le Gabon a inauguré, sous la direction du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, son nouveau navire, le MVIP Atlantique 1, a-t-on appris de Focus groupe média, ce jeudi 01 août 2024.Cette acquisition, qui symbolise une restauration de la dignité maritime du pays, s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Compagnie nationale de navigation et de l’industrie (C2N2I).Le MVIP ATLANTIQUE 1, un navire moderne construit en Grèce, mesure 98 mètres de long et a la capacité de transporter jusqu’à 500 passagers et 160 véhicules légers. Le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a souligné que cette acquisition s’inscrit dans la volonté de remettre à flot la C2N2I et de redynamiser le secteur maritime gabonais. (Source : alibreville.com)

Mali : Diplomatie - Assimi Goïta et Erdogan ont échangé au téléphone

Le président de la Transition le Colonel Assimi Goïta a annoncé ce mercredi à travers son compte X avoir eu un échange téléphonique avec le président Turc .Il a souligné que, le Président Erdogan a réaffirmé son soutien indéfectible au Mali dans sa lutte contre le terrorisme.« Nous avons discuté des relations bilatérales et de la coopération dans divers domaines, notamment la santé, l'énergie, l'agriculture, l'industrie, la technologie, l'éducation et le commerce. » a-t-il ajouté( Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Campus Citoyen 2024 - La liste des 400 jeunes retenus disponible

Campus Citoyen 2024 - La liste des 400 jeunes retenus disponible sur le site internet de l’OSCN Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, à travers l’Office du Service Civique national (OSCN), a, dans un communiqué de presse, annoncé la publication de la liste des 400 jeunes retenus pour participer à l’édition 2024 du Campus Citoyen. Initialement prévu du 22 juillet au 12 août 2024, l’événement aura lieu du 06 au 27 août 2024.La liste des jeunes retenus peut- être consultée sur le site internet de l’OSCN (www.oscn.ci). (Source : Cicg )