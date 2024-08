Seychelles: La Seychelles Petroleum Company va remplacer 4 pétroliers

La Seychelles Petroleum Company (SEYPEC) remplacera deux de ses quatre pétroliers à moyen rayon d'action par de nouveaux navires plus avancés dans les années à venir, a déclaré un haut responsable.

Cela fait suite à l'approbation par le Conseil des ministres mercredi dernier du plan stratégique de SEYPEC visant à remplacer sa flotte vieillissante de pétroliers par de nouveaux navires technologiquement avancés. La directrice générale de SEYPEC, Sarah Romain, a déclaré à la SNA que SEYPEC vendrait ses quatre navires selon une approche progressive et prendrait des dispositions pour en acheter deux nouveaux.

« L'année prochaine, deux de nos pétroliers auront 20 ans et la plupart des affréteurs qui transportent du pétrole ont tendance à éviter d'utiliser des pétroliers plus vieux que 20 ans, car ils ne sont pas aussi efficaces que les plus récents, c'est pourquoi nous souhaitons remplacer ces navires, pour garantir que nous puissions maintenir nos opérations sur le marché haut de gamme auprès des principaux affréteurs du monde entier », a déclaré Mme. Romain.

Elle a expliqué que les navires plus anciens sont moins fiables, consomment plus de carburant, ont un coût opérationnel plus élevé et ont une empreinte carbone plus élevée, ce qui signifie qu'en acquérant des pétroliers plus récents, nos opérations seront plus rentables.

%

Mme. Romain a expliqué que les quatre pétroliers seront vendus par étapes. Le Seychelles Pioneer sera cédé cette année, suivi de Seychelles Progress en janvier 2025, tandis que les deux autres, Seychelles Prelude et Seychelles Patriot, seront remplacés d'ici décembre 2026. Les deux nouveaux navires devraient être livrés en janvier et avril 2027", a confirmé le directeur financier de SEYPEC, Francis Racombo.

Cela signifie que SEYPEC ne disposera que de deux pétroliers opérant au niveau international, le plus petit Seychelles Paradise restant opérationnel dans la région et dans les eaux des Seychelles. Ces nouveaux pétroliers seront d'abord plus efficaces, car ils pourront utiliser deux types de carburant, comme le méthanol, qui est un carburant plus vert, qui peut potentiellement émettre moins de carbone », a-t-elle déclaré.

Mme. Romain a déclaré qu'avec la réglementation européenne actuelle, les pétroliers sont condamnés à des amendes pour leurs émissions, qui peuvent potentiellement atteindre jusqu'à 2 millions de dollars par navire.

Les pétroliers de SEYPEC sont actuellement gérés par German Tanker Ship (GTS), qui est la société de gestion des navires qui emploie du personnel, recherche des contrats et entretient les navires. Les pétroliers sont ajoutés au parc de pétroliers appartenant à GTS pour fournir une large plate-forme d'opportunités de carrière et de progression pour les marins seychellois.

Plus de 100 Seychellois sont actuellement employés par GTS, non seulement sur les pétroliers de SEYPEC mais également sur les navires GTS. "Sur nos pétroliers eux-mêmes, plus de 50 pour cent de Seychellois travaillent dessus, le reste étant des étrangers", a déclaré Mme. Romain.

Selon la Directrice de SEYPEC, les pétroliers ont réalisé de très bonnes performances, la flotte ayant rapporté 18,5 millions de dollars de janvier à mai 2024, ce qui représente un bénéfice opérationnel de 7,5 millions de dollars.