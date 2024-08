Afrique: Concours Auda-Nepad 2024 - Promouvoir l'éducation en faveur des personnes vulnérables

Dans le but de trouver, célébrer et accroître le nombre de bonnes pratiques visant à garantir un accès équitable et inclusif à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle (EFTP) dans tous les pays africains, la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine (Auda-Nepad) invitent les organisations éducatives africaines à soumettre leurs candidatures au concours Auda-Nepad avant le 30 août.

Les institutions éducatives africaines éligibles à ce concours sont celles qui mettent spécifiquement l'accent sur l'éducation des femmes et des filles, des personnes issues de milieux défavorisés, des personnes handicapées ou des migrants.

Pour postuler, les organisations candidates devront, entre autres, lire attentivement le document d'appel pour mieux comprendre les critères de soumission, utiliser le formulaire de candidature à renseigner, soumettre la candidature en anglais, en français ou en portugais et respecter les délais de soumission de candidatures.

A l'issue de la compétition, seules les trois meilleures organisations candidates bénéficieront d'un voyage avec la prise en charge de tous les frais de déplacement, d'hébergement et de repas pour deux personnes à la semaine africaine des compétences 2024 à Accra, au Ghana, du 14 au 18 octobre prochain.

La semaine africaine des compétences 2024 est accueillie par le gouvernement du Ghana et organisée par l'Union africaine. Cette conférence est conçue pour rassembler les experts de l'éducation et la formation technique et professionnelle de toute l'Afrique pour explorer et discuter des meilleures pratiques en matière de développement de compétences.

Place sur le thème « Eduque un Africain adaptée au XXIe siècle-construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accrus à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique », le concours éducatif vise à développer une boîte à outils contenant une « riche collection de EFTP équitable et inclusif » qui présente les bonnes pratiques qui ont été rassemblées.