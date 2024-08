Maroc: La communauté marocaine de Madrid célèbre la Fête du Trône

Madrid — La communauté marocaine établie à Madrid et sa région a célébré, mercredi soir, dans une ambiance empreinte de fierté et de joie le 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Plus de 500 personnalités marocaines, dont des universitaires, des avocats, des entrepreneurs, des cadres, des commerçants, des sportifs et des acteurs associatifs, se sont donné rendez-vous à Fuenlabrada (Banlieue de Madrid) pour célébrer cet anniversaire dans une ambiance festive, de convivialité et de fraternité. Cette cérémonie a été l'occasion pour les membres de la communauté marocaine d'exprimer leurs chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et de réitérer leur attachement au glorieux Trône Alaouite.

L'événement, organisé sous l'égide de l'ambassade du Maroc en Espagne et du consulat général du Royaume à Madrid, a été marqué par un programme artistique riche et varié, animé par le chanteur marocain Abderrahim Souiri et de jeunes artistes, dont Najat Rajoui et Husam Hamumi et Mouhcine Naceht.

Dans des déclarations à la MAP, des membres de la communauté marocaine établie en Espagne ont souligné la dynamique de développement dans plusieurs domaines initiée dans le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, se félicitant de la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les Marocains résidant à l'étranger. Par ailleurs, un hommage a été rendu à plusieurs personnalités présentes pour leur réussite professionnelle et services rendus à la communauté marocaine de Madrid et sa région.