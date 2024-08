Maroc: Célébration à Miami de la glorieuse Fête du Trône

Miami — Le Consulat général du Maroc à Miami a organisé une réception en commémoration du 25è anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs responsables locaux, de diplomates accrédités à la métropole américaine, des personnalités du monde des affaires, de la culture et des médias, ainsi que des membres de l'importante communauté marocaine établie dans cette grande ville de l'Etat de Floride et hub majeur du sud des Etats-Unis et de l'Amérique centrale.

Dans une allocution à cette occasion, le Consul général du Royaume, Chafika El Habti a souligné la portée de la glorieuse Fête du Trône, ainsi que les réalisations majeures et transformatrices engrangées par le Maroc sur la voie du développement grâce au leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Évoquant la vocation africaine du Maroc, Mme El Habti a fait observer que le Royaume oeuvre pour le développement durable et inclusif du continent dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques.

La diplomate a, par ailleurs, mis en avant le partenariat stratégique de longue date unissant le Maroc et les Etats-Unis, rappelant à ce propos la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur ses provinces du Sud. Ce partenariat forgé dans l'amitié, les valeurs partagées et les intérêts communs couvre les différents domaines, y compris le dialogue politique, la coopération économique et l'échange culturel, a-t-elle conclu.

Lors de cette réception, des responsables de la métropole américaine ont remis au Consulat du Maroc une proclamation signée notamment par le Maire de la ville, Francis Suarez, rendant hommage au leadership de Sa Majesté le Roi et à l'action visionnaire du Souverain en faveur de la consolidation de la démocratie, la promotion du développement et la contribution active à la paix et la stabilité sur le plan régional et international.