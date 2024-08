Afrique: La CAF annonce une enquête sur la violation présumée de son règlement interne de gouvernance et d'audit

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a demandé, jeudi, à sa Commission d'audit et de gouvernance, l'ouverture d'une enquête sur les "allégations de violation" du règlement interne de gouvernance et d'audit au sein du Secrétariat de l'instance en charge du football africain.

Le département de gouvernance interne et de conformité de la CAF crée en 2021 a fait part à la CAF d'une " violation présumée des règlements d'audit interne et de gouvernance de la CAF", apprend-on dans un communiqué rendu public, jeudi.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe a soutenu que sa structure "ne tolère aucune corruption ni aucun manquement aux règles de gouvernance interne, d'audit et de transparence de la CAF, ni aucune violation des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA".

"Nous avons engagé la CAF à adhérer aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance, d'audit, de transparence et d'éthique. Nous sommes engagés et déterminés à conserver ce respect durement gagné", a-t-il dit.

La Commission d'audit et de gouvernance de la CAF "désignera l'un des cabinets d'avocats internationaux les plus respectés ou un cabinet d'audit et de services professionnels de renommée internationale, pour enquêter sur la violation présumée des règlements d'audit interne et de gouvernance de la CAF et soumettre ensuite un rapport au Comité exécutif de la CAF".

Selon M. Motsepe, le Comité exécutif de la CAF "examinera le rapport et les recommandations de la Commission d'audit et de gouvernance et des mesures appropriées seront immédiatement prises si une conduite ou un comportement inapproprié est identifié par le Comité d'audit et de gouvernance".