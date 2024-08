Afrique: Le drapeau égyptien flotte lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024

Une mission aux Jeux olympiques - Sara Samir, qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux de Rio en haltérophilie, et Ahmed al-Gendy, qui a remporté la médaille d'argent aux Jeux de Tokyo en pentathlon moderne - a brandi le drapeau égyptien lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les Jeux olympiques de cette année se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Le bateau de la mission égyptienne a navigué sur la Seine, où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 vendredi.

Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en dehors d'un stade, sur des bateaux naviguant sur la Seine. Le défilé comprenait 85 bateaux, longs de plus de six kilomètres, sur le fleuve. Plus de 6 000 athlètes, 3 000 danseurs et 300 000 spectateurs ont assisté à l'événement.

La délégation égyptienne participe aux Jeux Olympiques avec le plus grand nombre de joueurs de son histoire, soit 148 joueurs principaux et 16 joueurs de réserve, pour un total de 164 joueurs dans 22 sports. Cette délégation est également la plus importante en termes de participation arabe et africaine.

La délégation a pour objectif de faire honneur à son pays et de remporter la victoire, grâce aux efforts de l'État égyptien pour apporter soutien et assistance à tous les acteurs de l'événement afin d'améliorer la réputation mondiale de l'Égypte. Plus de 206 pays participent aux Jeux olympiques de Paris, représentés par environ 10 500 athlètes, concourant dans 32 jeux différents.