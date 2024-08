Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Les coûts et délais des passages portuaires des marchandises, un goulot d'étranglement

Le Conseil congolais des chargeurs a présenté aux députés, le 31 juillet à Brazzaville, les résultats de son étude comparative sur les coûts et délais des passages portuaires des marchandises et corridors de transit. C'était à l'occasion d'une journée parlementaire.

Présentée lors d'un forum organisé par le Conseil congolais des chargeurs du 27 au 29 mars dernier à Pointe-Noire, l'étude a épinglé les difficultés que rencontrent les opérateurs économiques tant à l'importation qu'à l'exportation. « La problématique des coûts et délais n'est pas une utopie. C'est la réalité que subissent nos opérateurs économiques en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement des marchandises », a déclaré M. Itoua qui présentait l'étude comparative sur les coûts et délais des passages portuaires des marchandises et corridors de transit.

En effet, comparativement aux ports de Kribi et Douala, au Cameroun, les prix pratiqués au port autonome de Pointe-Noire sont largement supérieurs. De plus, il y a plusieurs administrations publiques, des banques, des compagnies d'assurance et des ministères qui prélèvent des taxes. En 2024, il y a deux nouvelles structures qui se sont ajoutées, notamment le scanner lors du passage des marchandises et l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité, élargissant les peines des commerçants.

« Dans la perspective d'affronter le marché commun africain, la Zone de libre-échange continentale africaine qui pointe à l'horizon 2030, il est impératif d'intégrer l'axe relatif aux coûts et délais des passages portuaires des marchandises et corridors de transit dans la stratégie nationale que s'est doté notre pays », a sollicité le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Candide Dominique Fabrice Koumou Boulas.

Selon lui, pour rendre plus compétitive la chaîne de transport multimodal et surtout améliorer son indice de performance logistique jugé en dessous de la moyenne, les coûts et délais des passages portuaires des marchandises et corridors de transit constituent une préoccupation majeure pour le Conseil congolais des chargeurs, au regard de ses missions. « Nous sollicitons une pleine implication de l'Assemblée nationale dans la mise en oeuvre des recommandations issues de cette étude comparative, d'autant plus que le salut de l'amélioration de l'indice de performance logistique de notre pays et de l'optimisation du prix de la ménagère en dépend », a-t-il conclu.

Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Bouiti-Viaudo, s'est, quant à lui, félicité de cette initiative du ministère en charge des Transports qui a permis la réalisation d'une étude pertinente portant sur des questions touchant au quotidien des Congolais. D'après lui, cette problématique qui concerne le panier de la ménagère doit participer au progrès social pour tous dans la solidarité. Rappelant les atouts du Congo en sa qualité de pays de transit, il a souligné la nécessité de tirer profit de cette position géographique exceptionnelle et de vastes potentiels.

« Face aux enjeux de la mondialisation, à l'application prochaine des dispositions relatives à la Zone de libre-échange continentale africaine, à la modernisation des ports et aéroports des pays de la sous-région, il nous faudrait offrir des prestations de qualité aux meilleurs coûts dans les délais les plus express. Tel est le challenge qui se présente à nous tous, à vous les experts du transport multimodal », a rappelé Roland Bouiti-Viaudo.