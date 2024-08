Ile Maurice: Des oiseaux dans le réacteur du Paille-en-Queue

Le 28 juillet 2024, une panne de courant majeure a plongé l'aéroport international de Cape Town (CPT) dans le chaos, entraînant des perturbations significatives des opérations aéroportuaires. Cette panne a eu des conséquences notables sur plusieurs vols, y compris ceux opérés par Air Mauritius (MK). Le vol MK843, qui a quitté Maurice dimanche, devait initialement atterrir à Cape Town à 21 h 15 mais a été dévié vers Johannesburg en raison de cette panne, perturbant ainsi les plans de nombreux passagers. Il est à noter qu'il y a deux vols hebdomadaires opérés par MK vers Cape Town. Après cette escale imprévue à Johannesburg, l'avion a pu repartir vers Cape Town une fois que certains circuits ont été rétablis. Il a atterri à 16 h 32 au lieu de 6 h 20.

Dès l'annonce de la panne, les services essentiels à l'aéroport de Cape Town tels que les feux de piste, les services de secours aéroportuaires et les services de navigation aérienne, ont été gravement affectés. Selon un communiqué d'Airports Company South Africa (ACSA), les interruptions d'alimentation électrique ont empêché les avions de se poser ou de décoller. Les équipes techniques ont été rapidement mobilisées pour diagnostiquer et résoudre le problème mais les autorités n'étaient pas en mesure de préciser au départ quand la situation serait entièrement rétablie.

%

Par ailleurs, ce même appareil devait ensuite effectuer le vol MK288 vers Madagascar à 14 h 20 lundi. Cependant, en raison du retard accumulé, le départ a été reporté à 18 h 17. L'avion a fait demi-tour peu après son décollage et est revenu à l'aéroport SSR à 19 h 04 en raison d'un problème technique encore inconnu. Un autre vol pour Tana est parti plus tard dans la soirée. Des passagers racontent avoir attendu plus de huit heures sans une compensation adéquate. «Nous avons eu droit à un riz frit touni et des burgers alors que le montant de la compensation devrait être plus», souligne un passager sur Facebook. Par ailleurs, un autre vol pour Cape Town, prévu lundi, a aussi été reporté pour mardi matin, sans explication.

Mais les complications ne se sont pas arrêtées là. Un vol de MK qui allait se rendre à Paris, lundi matin, a également subi un retard de plus d'une heure. Les techniciens ont découvert des oiseaux dans le réacteur de l'Airbus A350, nécessitant un temps supplémentaire pour remettre l'appareil en état de vol. Les oiseaux peuvent causer des dommages considérables aux moteurs, ce qui a rendu indispensable une intervention minutieuse avant le décollage.

Suspension

Parallèlement à ces perturbations, MK fait face à d'autres défis. Lundi, un superviseur de rampe, également président de l'intersyndicale, a été suspendu de ses fonctions. Cette suspension est survenue alors qu'une réunion avec la direction était prévue pour discuter des conditions de travail. Selon la version officielle de MK, la décision de suspendre le superviseur serait liée à une erreur de manipulation des bagages. Ceux destinés à l'île de La Réunion ont été chargés par erreur sur un vol vers Rodrigues, et inversement. Cette confusion aurait entraîné un excédent de poids de 99 kg sur l'appareil en direction de Rodrigues. L'aéroport de Rodrigues, classé en catégorie C, exige une précision extrême dans les opérations d'atterrissage et de décollage, et une telle erreur aurait pu entraîner des conséquences graves.

Quelques internautes en colère après des soucis sur des vols, lundi.