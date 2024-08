Ile Maurice: Un pas vers l'égalité et la réussite des femmes dans les affaires

La House of Digital Art à Port-Louis a accueilli, le 27 juillet, le lancement de la deuxième édition des Women Entrepreneur Awards (WEA) 2024. Sur le thème «Celebrating our trailblazers», l'événement a réuni candidates, sponsors, partenaires et membres de l'écosystème entrepreneurial pour une soirée placée sous le signe de l'inspiration et de l'engagement. La finale des WEA se tiendra le 19 octobre, après la révélation des candidates présélectionnées lors d'un événement prévu le 9 septembre.

Cette finale promet de rassembler des entrepreneuses accomplies, des leaders d'entreprise ainsi que des responsables gouvernementaux pour célébrer les réussites et favoriser le réseautage. Le jury cette année inclut des personnalités telles que Johanne Hague, avocate ; Renaud Azema, Chief Executive Officier (CEO) de Vatel Mauritius ; Julien GuillotSestier, fondateur de Turn Off Communication ; Ingrid Bell, Managing Director (MD) d'Aestika Studio ; Lea Verbizier, MD d'Ome Mauritius ; et Éric Grenouilleau, fondateur de BlueFrog Holding.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Naila Hanoomanjee, CEO de Landscope Mauritius, a partagé son parcours professionnel et évoqué les défis particuliers auxquels les femmes entrepreneures font face. Elle a souligné les obstacles liés au financement, aux normes sociétales et au manque de confiance en soi. Elle a appelé les leaders d'entreprise à jouer un rôle plus actif dans le soutien aux femmes entrepreneuses et au leadership féminin, en soulignant l'importance d'investir dans les femmes, de leur ouvrir des portes et de les encourager à les franchir.

Kirti Sheonarain, fondatrice et partenaire en gestion d'événements et marketing digital, a expliqué que les WEA 2024 s'inscrivent dans le cadre de l'initiative mondiale «Invest in Women, Accelerate Progress». Elle a précisé que les WEA visent à promouvoir et célébrer la contribution des femmes entrepreneures à l'économie mauricienne. Elle a également annoncé une série d'ateliers en août sur la littératie financière, numérique et le bien-être, animés par Bank One, Emtel et Ennoia, avec la participation de la psychologue Sanjana Gobin.

Sendy Thoplan, Head of SME and Business Banking chez Bank One, a mentionné que Bank One mettra à disposition son savoir-faire, son expertise et son réseau pour offrir mentorat, formation et ressources aux candidates. Elle sponsorisera un atelier sur la littératie financière pour fournir aux femmes les outils nécessaires pour relever les défis et saisir les opportunités. Les PME, a-t-il souligné, représentent 127 000 entreprises dans l'économie locale, contribuant à 40 % du PIB et employant 54 % de la main-d'œuvre.

Karen Yvon, MD de la House of Digital Art, a encouragé les femmes entrepreneures à maintenir leur passion vivante tout au long de leur parcours. Pour sa part, Jean-Luc Manneback, Head of Impact Production Group, partenaire de l'événement, a rappelé que les femmes représentent 43 % des créateurs d'entreprises dans le monde.

Un panel exclusivement masculin a ensuite abordé les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures. Les intervenants, dont Alvyn Ulrish Shad Savrimuthu, Umarfarooq Omarjee, Ali Asgarr Mamode, Caleb Samy et Sandee Teeroovengadum, ont discuté des stéréotypes pouvant influencer le comportement de certains hommes dans les relations d'affaires. Ils ont souligné la nécessité de transformer l'environnement professionnel pour mieux évaluer le rôle des femmes dans les entreprises et leur garantir une rémunération équitable.