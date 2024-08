Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Bianca food bénéficie d'une subvention

Blanche Bafiatissa Miamingui, fondatrice du service de restauration Bianca food, fait partie des deux entrepreneures congolaises à bénéficier d'une subvention financière de 500 000 FCFA en vue de renforcer leurs start ups.

La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée le 31 juillet, à Brazzaville, à l'occasion de la 4e édition de la Conférence africaine du leadership féminin (Calf). L'accompagnement entrepreneurial a été octroyé par l'association panafricaine basée au Gabon, en collaboration avec le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micros, très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Figa). Selon les organisateurs, Blanche Bafiatissa et l'autre lauréate qui évolue dans la fabrication de jus naturel ne bénéficiant pas seulement d'une enveloppe de 500 000 FCFA. Les deux Congolaises, porteuses de projets entrepreneuriaux, bénéficieront également d'un accompagnement dans le renforcement de leurs capacités.

Bianca food est un restaurant en ligne et en présentiel proposant de la gastronomie congolaise avec un service de livraison. « Merci beaucoup à la Calf et ses partenaires pour cet accompagnement qui permettra d'impulser Bianca food », s'est réjouie Blanche Bafiatissa. La fondatrice de cette structure nourrit un rêve plus grand : faire don de repas aux personnes démunies et vulnérables. Le souhait, c'est de se positionner dans les grands carrefours de Brazzaville et plus tard, dans d'autres villes du pays. Pourquoi cette initiative ? Simplement parce que nous pensons généralement aux personnes démunies et vulnérables qu'en période de crise sanitaire ou humanitaire et durant les saisons festives. Et le reste des jours, on fait quoi de ces personnes ? C'est ici la valeur ajoutée que nous voulons donner à Bianca food », a-t-elle souligné.

Pour elle, ce projet en cours de préparation exige un grand travail de formation, une bonne stratégie de communication pour attirer les partenaires et faciliter la compréhension de la population face au scepticisme. « On n'a pas trop la culture des banques alimentaires au Congo et certaines personnes pourraient se montrer méfiantes à cause des préjugés. D'où il nous faudra beaucoup travailler sur ce point et mobiliser une forte équipe de volontaires », a-t-elle dit.

Consciente du fait que le financement peut être un véritable handicap pour la croissance de plusieurs petites et moyennes entreprises, Anna Mankesy, présidente de l'association Women around the world et présidente du comité d'organisation Calf 2024 Brazzaville, a indiqué qu' « au-delà de l'association, nous avons créé de côté un réseau de plus de 150 femmes, aux profils différents dont les entrepreneurs. Au terme de cette conférence, nous sommes en train de voir avec le Figa dans quelles mesures formaliser ce partenariat-là qui ferait que les membres de l'association ou même les membres du réseau de notre association pourraient facilement bénéficier de subventions ».

Elle a, par ailleurs, souligné le fait que « les deux dames ont reçu une subvention lors de cette 4e édition grâce au fonds créé au Gabon, au terme de la troisième édition de la Calf à Libreville. Nous n'avons pas fait d'appel à projets externes et nous avons pioché en fonction des retours sur leurs projets que nous avons eus au sein du réseau ». Une manière de faire appel à d'autres femmes à rejoindre le réseau de la Calf.