Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Emmanuel Dongala est lauréat 2011 du Prix Ahmadou-Kourouma

Né le 14 juillet 1941 à Alindao (République centrafricaine), Emmanuel Boundzéki Dongala est un écrivain d'origine congolaise formé en France avant de devenir professeur de chimie à Brazzaville où il vit l'essentiel de son existence jusqu'à son départ pour les Etats-Unis, en 1997.

Emmanuel Boundzéki Dongala recevait, le 2 mai 2011, à Genève, en Suisse, le prix dédié à l'auteur Ivoirien, Ahmadou Kourouma, dans le contexte du Salon africain du livre, de la presse et de la culture de Genève pour son roman « Photo de groupe au bord d'un fleuve ».

Publié aux éditions Actes Sud (2010), « Photo de groupe au bord d'un fleuve » décrit avec humour et tendresse un moment de révolte dans la vie d'une douzaine de femmes, astreintes à un travail de forçat, celui de casser les blocs de pierre pour en faire du gravier, dans une carrière au bord d'un fleuve africain. Tournant le dos à l'exotisme, par sa description décapante des rapports de pouvoir dans l'Afrique contemporaine, ce roman s'inscrit dans la plus belle tradition du social et humaniste et de l'humour en plus. Le récit aborde des thèmes tels que la lutte contre l'injustice, la solidarité féminine et la corruption tout en offrant un message d'espoir face à la misère et à la violence.

En plus de ce prix, Emmanuel Dongala a également reçu d'autres distinctions, dont le Prix Virilo en 2010, 2003 : Prix Fonlon-Nichols de l'excellence littéraire, 1998 : Prix RFI-Témoin du monde 1998, "Les petits garçons naissent aussi des étoiles"; Prix Ladislas-Dormandi, "Un fusil dans la main, un poème dans la poche"...

Il est auteur de plusieurs adaptations théâtrales et possède d'autres ouvrages dans son anthologie, notamment "Le miracle de Noël", 1995, d'après la nouvelle "L'Enfant miraculé de Tchicaya U Tam'si"; "Le premier matin du monde", 1984; "Mes enfants ? Quels enfants ?", 1990; "Le feu des origines", Albin Michel, 1987; "La sonate à Bridgetower", Arles, Actes Sud, coll.; "Domaine français", 2017; "Johnny chien méchant", Paris; "Le serpent à plumes", coll. « Fiction française », 2002 et biens d'autres.

Les auteurs et les ouvrages suivants ont aussi été récompensés par le Prix Ahmadou-Kourouma : 2010 : Florent Couao-Zotti pour son polar "Si la cour du mouton est sale, ce n'est pas au porc de le dire" (Serpent à plumes) ; 2009 : Kossi Efoui, pour "Solo d'un revenant" (Seuil) ; 2008 : Nirmrod, pour le "Bal des princes" (Actes Sud).

Créé en 2004, à l'initiative conjointe de Jacques Chevrier, professeur émérite à la Sorbonne, et de Pierre-Marcel Favre, fondateur du Salon international du livre et de la presse de Genève, ce prix récompense un ouvrage, essai ou fiction consacré à l'Afrique noire, et dont l'esprit d'indépendance, de lucidité et de clairvoyance s'inscrit dans le droit fil de l'héritage légué par Ahmadou Kourouma.