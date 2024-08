Afrique: Non pratique de l'allaitement maternel exclusif - La chaleur ne peut pas être un prétexte

Les journalistes membres du Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) ont eu lors d'un webinaire des échanges, le 30 juillet 2024, avec le conseiller régional en nutrition au bureau UNICEF pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Dr Siméon Nanema qui a réfuté le prétexte de la chaleur pour offrir de l'eau aux bébés et refuser la pratique de l'allaitement maternel exclusif.

Trop de préjugés, de fausses informations et des idées reçues entravent la promotion de l'allaitement maternel en Afrique de l'Ouest et du Centre. Sous nos tropiques surtout au Sahel, il fait chaud et certaines mères soutiennent qu'il faut en plus du lait maternel donner de l'eau au bébé au risque de ne pas le laisser se déshydrater.

Une pratique que l'expert en nutrition, conseiller régional de l'UNICEF, Dr Siméon Nanema dit ne pas comprendre parce que dans le lait maternel, le bébé a tout ce qu'il lui faut. Il soutient que le lait maternel est constitué de près de 90% d'eau, et que si le bébé est mis au sein de façons régulières en fonction de ses besoins, il n'a pas besoin de l'eau ni d'autres aliments jusqu'à l'âge de six mois.

« Le lait maternel est unique, c'est le premier et meilleur aliment pour le nourrisson. Il est le premier vaccin, il rend l'enfant plus fort car il fournit une alimentation idéale, favorise un développement cognitif et physique optimal et réduit le risque de maladies mortelles comme la diarrhée et les infections respiratoires du nourrisson pendant les six premiers mois de la vie », a expliqué Dr Nanama.

En Afrique de l'ouest et du centre, les préjugées et certaines considérations font que cette partie du monde enregistre un taux d'allaitement exclusif de 37%, bien en deçà de la moyenne mondiale de 50%. Ce taux peut être relevé en croire Dr Nanema, par la sensibilisation et l'accompagnement des mères sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif.

Selon le Dr Siméon Nanama, seulement 40% des enfants de l'Afrique de l'ouest et du centre sont allaités, pour un objectif visé de 60% inscrit dans les ODD.

Quant à l'alimentation des enfants, Dr Siméon Nanama a révélé qu'en Afrique au sud du Sahara, seuls 18% des enfants ont accès aux cinq groupes d'aliments requis sur huit, recommandés alors qu'ils sont 34¨% à avoir accès à deux groupes tandis qu'ils sont 40% à n'avoir accès qu'à trois groupes.

Par ailleurs, il conseille de donner aux enfants des produits d'origine animale tels que la viande, les oeufs pour leur qualité nutritive

Le webinaire a été organisé par le remapsen en collaboration avec l'UNICEF pour marquer la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif prévue du 1er au 7 aout 2024 et a enregistré la participation des journalistes d'une trentaine de pays africains.