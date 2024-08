Maroc: Fête du Trône - L'ambassade du Maroc au Chili offre une réception grandiose

Santiago — La célébration à Santiago du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres a été marquée par une réception grandiose, à laquelle ont assisté plusieurs membres du gouvernement chilien.

A la réception organisée à la résidence du Maroc dans la capitale chilienne ont assisté l'ancien président Eduardo Frei, la ministre de l'Intérieur, Carolina Toha, le ministre des Affaires étrangères, Alberto Van Klaveren, la ministre de la Défense, Maya Fernandez, le ministre de l'éducation, Nicolas Cataldo.

Ont été également présents le ministre des Biens Nationaux, Marcela Sandoval, le ministre de l'Énergie, Diego Pardow, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Carolina Arredondo, la ministre des Mines, Aurora Williams, ainsi que la présidente de la Chambre des Députés, Karol Cariola, des ambassadeurs et de nombreuses personnalités civiles et militaires.

Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Chili, Kenza El Ghali, a indiqué que les dernières 25 années ont vu le Maroc relever des défis et accomplir de nombreuses réalisations, faisant valoir une politique d'ouverture et de tolérance.

Depuis 1999, année de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Souverain a oeuvré à l'édification d'une société démocratique, juste, équitable, ouverte et de dialogue, a poursuivi l'ambassadeur du Royaume, passant en revue les acquis engrangés dans de nombreux domaines.

Elle a particulièrement cité les droits de l'Homme et le processus de justice transitionnelle, la réforme de la Moudawana, la politique d'industrialisation, les énergies renouvelables, la politique sportive, la migration et la politique hydrique.

S'agissant de la question du Sahara, Kenza El Ghali a salué le soutien ferme de la France au plan d'autonomie pour les provinces du sud, qui vient s'ajouter à l'appui apporté auparavant notamment par l'Espagne, les États-Unis et de nombreux autres pays.

Abordant le volet bilatéral, l'ambassadeur du Maroc a souligné que le Chili et le Royaume "explorent de nombreuses voies de coopération et sont déterminés à les consolider et à les renforcer dans le cadre d'une coopération diversifiée".

Pour sa part, le ministre chilien des Affaires étrangères a exprimé sa joie de prendre part à la célébration de la Fête du Trône à l'ambassade du Maroc, qui est "un pays riche en histoire et en culture, un creuset de traditions et de modernité".

Alberto Van Klaveren a salué les différentes facettes de la culture marocaine, de la musique à la gastronomie, en passant par les arts, l'architecture et le savoir-vivre marocain.

"Aujourd'hui, nous ne célébrons pas uniquement la culture marocaine, mais aussi le règne de SM le Roi Mohammed VI, qui depuis son accession au Trône en 1999, a impulsé des réformes significatives dans des domaines aussi divers que l'économie, les droits de l'Homme et la modernisation du système politique", a affirmé le ministre chilien.

"Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a avancé vers une plus grande ouverture et développement, en consolidant sa place comme un acteur clé dans le Maghreb, en Afrique et dans le monde", a souligné Alberto Van Klaveren.

Les invités à cette réception ont également suivi une vidéo retraçant les projets majeurs réalisés au Maroc durant les dernières années.