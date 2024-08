Rabat — La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé des cérémonies de distribution de projets générateurs de revenus en faveur de 45 anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires ayant bénéficié du programme d'insertion économique au titre de 2024, d'une valeur de plus de 1.594.000 DH.

Selon un communiqué de la fondation, les bénéficiaires du programme, au même titre que leurs proches, ont profité des prestations des centres d'accompagnement et de réinsertion de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

La distribution des projets générateurs de revenus aux anciens pensionnaires intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du programme stratégique de la Fondation conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à préserver la dignité des détenus et anciens pensionnaires à travers des programmes de qualification et de réinsertion adaptés à leurs besoins, notamment en faveur des catégories vulnérables.

Et d'ajouter que ce programme intervient également en application de l'accord de partenariat conclu entre la Fondation et les commissions provinciales de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) des provinces et préfectures du Royaume, dont l'objectif est la réinsertion des catégories vulnérables parmi les anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires.

La distribution des projets générateurs de revenu a eu lieu dans les villes de Taza (18 juillet), Tarfaya (25 juillet), Midelt (27 juillet), et Tahanaout (29 juillet), lors de cérémonies présidées par les gouverneurs des provinces ou préfectures concernées et en présence des représentants des institutions et départements ministériels partenaires et des autorités locales.

Un soutien financier a été remis aussi aux bénéficiaires de ces projets afin de les aider à lancer de manière effective leurs projets économiques, selon la même source.