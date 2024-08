Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Muriel Atipo dévouée pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes

Inspirante et positive, créatrice de « Miss purple » et aussi fondatrice du réseau « Femme extraordinaire », Muriel Atipo aide les femmes ambitieuses à être épanouies. Elle définit des stratégies de communication et oriente les femmes, favorisant leur évolution professionnelle en tirant le meilleur d'elles-mêmes par une introspection bienveillante. Le 3 août, elle partagera son savoir-faire avec les Congolaises.

Muriel Atipo est basée à Paris, en France. Sa démarche permet aux personnes qui la sollicitent de progresser, de valoriser leur potentiel, d'améliorer la qualité de vie et de réaliser leur aspiration profonde, de faire évaluer leur business ou leurs compétences, mais aussi prendre confiance en elles-mêmes. Elle est un coach impactant, authentique, inspirant à suivre et à qui faire appel pour inspirer, motiver, activer les ressources internes et déconstruire des croissances limitantes et des barrières imaginaires.

Engagée, combative, modeste, visionnaire, audacieuse, résiliente, influente et passionnée par le changement, cette femme d'impact marque son époque par un immense parcours personnel exceptionnel qui donne envie d'agir, de faire, de s'engager, d'entreprendre et de réussir. Ses engagements et initiatives sont en faveur du bien commun, et elle profite des tables rondes, des conférences pour accompagner et aider les femmes à entreprendre et à se réapproprier leur histoire et valeur pour plus d'impact.

%

Muriel Atipo, dite Miss purple, est une réelle accélératrice de destin, convaincue que le monde sera meilleur si chacun trouve sa voie, sa raison d'être et c'est ainsi qu'elle s'est donnée pour mission d'inspirer, d'équiper et d'impacter positivement des milliers de femmes qui ont l'impression de passer à côté de leur objectif, en les aidant à trouver leur mission de vie et la mettre en oeuvre. Avec son ouvrage « Ta mission t'attend », paru en 2022, elle inspire de nombreuses femmes à se réapproprier comme elle de leur véritable valeur, celle de la femme extraordinaire qui poursuit sa mission de vie, malgré les défis et obstacles.

« Lorsque j'ai débuté en tant que coach, il y a sept ans, je me suis demandé comment j'allais pouvoir me démarquer et me faire une place dans le monde du coaching. Guidée par une inspirante divine, j'ai clarifié cette mission, trouvé ma couleur de vibration et commencé à incarner mon wow factor, ce qui me rend unique, mon authenticité, mon énergie et ma volonté de voir les femmes oser, foncer et briller. Aujourd'hui, forte de mon expérience et de mon expertise, j'aide les femmes entrepreneures et les coachs en devenir à sortir de l'ombre et à révéler leur wow factor pour plus d'impact, d'influence et de liberté », dit-elle.

À travers son initiative « La femme extraordinaire be more do more conférence », qui est un lieu de partage et d'échange, elle permet aux femmes de révéler leur potentiel extraordinaire, de découvrir leur mission et d'accélérer leur destin. Dédié à l'autonomisation des femmes, à leur valorisation et à la promotion de l'égalité de sexe, ce rendez-vous avec un programme riche est axé sur la recherche des solutions, sur la construction et la participation active des femmes pour transcender les discours inspirants, afin d'offrir des solutions pratiques aux défis auxquels elles sont confrontées.

Encourageant la participation du public à travers des sessions intensives et des échanges dynamiques, Muriel Atipo crée un environnement collaboratif où chacun peut contribuer ou apporter des stratégies concrètes pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes.

« La femme extraordinaire be more do more conférence » est, en d'autres termes, une opportunité incontournable réunissant les esprits novateurs, des leaders et des femmes influentes du monde entier, offrant aux femmes une plateforme unique alliant conférence- débat, exposition, table ronde, panel de discussion, session de formation et bien d'autres activités connexes.