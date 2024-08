Congo-Brazzaville: Arts plastiques - Au coeur de la créativité de Reanna Pandi

Reanna Pandi, 24 ans, étudiante en master en population et développement à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, est une passionnée de l'art pinceau à la main, dans l'atelier Lindalala situé à Nkombo, dans le neuvième arrondissement Djiri, où elle évolue depuis quelques années.

« Mes tableaux illustrent souvent les traditions africaines, des événements quotidiens », dit Reanna Pandi, inspirée par des grands artistes peintres tels que Russel Ngouoni, Ange Luttera Nzaou et César Mabelet. Les oeuvres réalisées par la jeune artiste sont une véritable ode à l'univers, à ses courbes, sa douceur, ses agressivités, ses imperfections et perfections. A travers ses tableaux d'art où l'on distingue de petits et grands formats, le tout agencé dans des couleurs dominantes, Reanna Pandi véhicule des messages instructifs à la société.

La jeune artiste rend hommage à l'univers dans toute sa dimension ; un hommage qui n'est pas qu'une simple reconnaissance mémorielle, mais aussi une quête d'équilibre mental. « Je puise mon inspiration dans mon vécu, ce qui m'entoure et surtout dans la musique », explique-t-elle. A l'entendre, l'art est un moyen d'expression capable d'établir un dialogue entre le public et les oeuvres et, par-là, le public peut être amené à découvrir le côté sensible de la passion. Ses oeuvres en elles-mêmes sont le reflet de certains sentiments intimes qu'elle n'a pu traduire par la parole. De ses créations se dégage une évidence de poésie exceptionnelle que la richesse discrète des couleurs suscite l'admiration.

Le mouvement, le geste, l'expression des visages de ses oeuvres portent l'émotion jusqu'au point extrême où la beauté et la forme se révèlent. Aussi, par le regard extérieur et intérieur qu'elle voue à la forme, l'artiste maîtrise la rhétorique et offre à ses oeuvres une vie, conçue comme un mémoire d'amitié, non seulement entre les oeuvres et le public, mais aussi entre les oeuvres et l'artiste où s'engage un dialogue des conscients. « Actuellement, mes oeuvres sont exposées à l'hôtel Pefaco, dans le cadre de l'exposition collective "Tokutani" », a expliqué l'artiste.

Comme tout artiste, Reanna Pandi comprend que l'art est un vecteur de conscientisation, un outil d'expression que les hommes utilisent pour se communiquer les uns aux autres. Consciente de l'importance de l'expression artistique, elle pense qu'elle peut être utile dans tout domaine. Elle appréhende le monde avec une vision forte qui caractérise le bien-être et l'intérêt commun. « Ce métier n'est pas réservé uniquement aux hommes, c'est un métier ouvert à tous sans distinction. Il suffit juste d'avoir beaucoup d'amour, de passion et de patience pour l'exercer.

Moi j'ai commencé sans avoir un talent, mais avec beaucoup de travail et de persévérance, j'ai acquis le niveau que j'ai aujourd'hui », a-t- elle dit. L'art change la vie, apaise les coeurs et essaie aussi d'approcher les individus. Il n'a pas une langue précise et est accessible à n'importe quel être humain. Par son essence, l'art exprime ce qui est beau, les sentiments, les pensées diverses.