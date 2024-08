Congo-Brazzaville: Chris Antony Ngouloubi - « NCA finances soutient les étudiants en quête de stage »

interview

Fondateur de NCA finances et organisateur de NCA finances forum de Brazzaville, Chris Antony Ngouloubi a réuni des jeunes évoluant dans la finance autour du thème « L'intégration de la jeunesse dans le domaine de la finance ». Dans cette interview accordée à notre rédaction, il parle des enjeux de ces échanges.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Peut-on savoir ce que vous appelez nouvelle génération des financiers ?

Chris Antony Ngouloubi (C.A.N.) : Nous parlons de nouvelle génération des financiers car nous voulons une nouvelle culture, une nouvelle manière de faire pour les jeunes, c'est-à-dire de resauter, d'échanger et de s'informer lors de ce forum.

L.D.B.C.: En organisant ce forum, que visez-vous ?

C.A.N.: Ce que nous visons, c'est apporter une solution aux problèmes de la jeunesse, apporter notre pierre à l'édifice par l'intégration de la jeunesse dans l'employabilité dans le monde de la finance. Aussi, aider la jeunesse à obtenir des réponses à ses questions, des réponses bien construites venant d'experts de la finance établis dans le domaine. Nous voulons permettre aux jeunes de resauter afin de se partager des opportunités d'emplois et même de stages.

L.D.B.C.: Quelle a été la cible principale de ces échanges ?

C.A.N.: La cible principale a été les jeunes, le thème ayant été « L'intégration de la jeunesse dans le domaine de la finance », et les différents sous-thèmes comme « L'intégration des start- ups », « La facilité d'intégration des start-ups dans les marchés de capitaux» ou bien « La formation et l'employabilité des jeunes dans l'audit financier ».

L.D.B.C. : A quoi vous vous attendiez en organisant ce forum ?

C.A.N.: Nous voulons apporter une aide aux étudiantes et étudiants congolais. NCA finances va soutenir les étudiants voulant avoir un stage dans la finance, faire leur suivi et assurer leur carrière dans les entreprises qu'ils auront choisies. Nous pensons qu'il y aura d'autres éditions dans les prochains mois, toujours dans la finance.

L.D.B.C. : Pour finir, à propos des stages, quel est le niveau exigé ?

C.A.N.: Pour ce qui est des diplômes, il faut avoir au minimum un Bac+2 voire BTS, licence ou master. Tout dépend également de votre profil. Nous en tiendrons compte.