Algérie: Echos de Paris

Paris — Echos des Jeux olympiques Paris 2024, qui se déroulent du 26 juillet au 11 août dans la capitale française.

INSTANCE:

Le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien, Kheirddine Barbari, et le membre du bureau exécutif du COA, Hamza Deghdagh, membre du Comité exécutif du COA ont participé mercredi, à la réunion de l'Assemblée générale de l'Assemblée des Comités olympiques nationaux africains qui s'est tenue en marge des Jeux olympiques de 2024.

DEPARTS:

Les athlètes algériens de badminton (2), de tennis de table (2), Judo (2), Boxe (3),Tir (3), ayant terminé leur parcours aux Jeux olympiques 2024 ont quitté le village olympique, a-t-on appris auprès de la délégation algérienne.

ATHLETISME:

Les épreuves de l'athlétisme, discipline reine des JO, ont débuté jeudi, alors que les athlètes de la sélection algérienne, dont le grand favori du 800m, Djamel Sedjati, sont attendus vendredi au village olympique. Les deux autres coureurs du 800m qualifiés aux JO 2024, Mohamed Ali Gouaned et Slimane Moula, rejoindront leurs coéquipiers, respectivement, les 3 et 5 août. Les qualifications du 800m des JO sont prévues le 7 août.

SOUTIEN:

La star de la boxe algérienne, Imane Khelif, en quête du titre olympique à Paris, a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux, notamment, des joueurs de la sélection nationale de football et de plusieurs athlètes algériens avant son entrée en lice en huitième de finale contre l'Italienne Angela Carini. La pugiliste algérienne a entamé admirablement sa quête d'une breloque olympique en remportant haut la main son premier combat.

BENEVOLES:

Parmi les 45 000 volontaires engagés pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, le comité d'organisation des JO de Paris a affecté à la délégation algérienne une basketteuse de Kouba. Jihane, qui réalise son rêve olympique après s'être inscrite à partir d'Alger, s'attèle à aider les athlètes dans leurs différentes opérations quotidiennes, à l'intérieur du village olympique, sur les sites sportifs mais également dans leurs sorties éventuelles au centre-ville, et ce du début jusqu'à la fin des joutes.

SOUVENIR:

Sur les podiums des JO de Paris 2024, les athlètes reçoivent leurs médailles mais aussi un mystérieux tube en carton. Aucun diplôme dans cette boîte mais un souvenir très spécifique et "collector". Ce cylindre d'une quarantaine de centimètres est en fait une affiche officielle des Jeux olympiques parisiens, mais en édition limitée. A noter que tous les médaillés de Paris recevront également un autre cadeau à l'issue de la compétition: une mascotte spéciale, médaillée elle aussi, avec la couleur du métal reçu par l'athlète. Aux Jeux paralympiques, l'ordre sera inversé: la mascotte sera remise sur le podium et les athlètes recevront un peu plus tard leur affiche.

MEDAILLES:

Après cinq journées de compétition, la Chine occupe la première place du tableau général des médailles avec une moisson de 20 breloques (10 or, 7 argent, 3 bronze). La Chine devance la France (8 or, 10 argent, 8 bronze) et le Japon (8 or, 3 argent, 4 bronze).