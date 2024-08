Algérie: Cour d'Alger - Enquête approfondie sur la vente de parrainages à des postulants à la candidature pour la Présidentielle

Alger — Le procureur général près la Cour d'Alger, Lotfi Boudjemaa a révélé, jeudi, qu'une enquête préliminaire approfondie avait été diligentée sur une affaire d'achat de parrainages d'élus par certains prétendants à la candidature à la prochaine présidentielle.

"Agissant sur la base d'informations fiables faisant état d'achat de parrainages d'élus par certains prétendants à la candidature à la prochaine présidentielle pour pouvoir se porter candidat à cette échéance, et dans le cadre de l'exercice des prérogatives de la justice, représentée par le Parquet, d'autant que le pôle pénal et financier jouit d'une compétence nationale quant aux affaires de corruption, le Parquet a ordonné aux services de la police judiciaire de diligenter une enquête préliminaire approfondie sur cette affaire", a précisé le Procureur général lors d'une conférence de presse animée au siège de la Cour d'Alger.

En outre, "10 personnes qui ont servi d'intermédiaires dans la collecte et la remise de fonds entre ces élus et les prétendants à la candidature ont fait l'objet d'une enquête". Il s'agit également de "3 personnes ayant exprimé leur intention de se porter candidat et impliquées dans ces dépassements et pratiques, contre lesquelles des procédures légales pourraient être appliquées".

Et d'ajouter "l'achat de voix ne pourra, en aucun cas, passer sans conséquences, le glaive de la loi sera intransigeant vis-à-vis de quiconque se permet d'ébrécher le bon déroulement de l'élection et d'entamer sa crédibilité et régularité".

Le Procureur général a, par ailleurs, précisé que les services de police judiciaire "poursuivent et élargissent l'enquête préliminaire diligentée pour arrêter et poursuivre toute personne impliquée dans ces faits, de près ou de loin, et ce, sous la supervision du Parquet du pôle pénal spécialisé dans les affaires de lutte anticorruption", d'autant que la loi relative au régime électoral criminalise, a-t-il dit, "la manipulation des voix, l'octroi de dons et d'avantages, en argent ou en nature, de services et de promesses".