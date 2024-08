Algérie: Larbaoui rencontre à Nouakchott le Président sahraoui

Alger — Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a rencontré, jeudi à Nouakchott, le président de la République sahraouie, M. Brahim Ghali, en marge de sa participation en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"En marge de sa participation, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de Mauritanie, à Nouakchott, le Premier ministre, Nadir Larbaoui a rencontré, jeudi, le président de la République arabe sahraouie démocratique, M. Brahim Ghali, qui a adressé les vifs remerciements et la profonde reconnaissance des dirigeants, du Gouvernement et du peuple de la République arabe sahraouie démocratique au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son soutien fort et constant au peuple sahraoui et à sa juste cause, ainsi que pour les efforts soutenus consentis par l'Algérie, notamment au Conseil de sécurité, en accord avec les principes et idéaux de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954", lit-on dans le communiqué.

Lors de ces entretiens, le président sahraoui a souligné que "la récente démarche française ne saurait en aucun cas modifier le statut juridique du conflit au Sahara occidental, qui reste, du point de vue de l'ONU et des décisions de la légalité internationale, une question de décolonisation, de même qu'elle ne saurait remettre en question le droit légitime et inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, consacré par les chartes internationales et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité", selon la même source.