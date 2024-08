Algérie: Lancement du forum des jeunes au service de la mémoire

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annoncé, jeudi à Alger, le lancement du forum des jeunes au service de la mémoire, qui vise à rassembler les créateurs de contenu autour de la thématique de la mémoire nationale.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la Conférence nationale des créateurs de contenu au service de la mémoire, M. Rebiga a précisé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des efforts du secteur visant à "immuniser l'Algérie, son peuple, sa mémoire et son patrimoine contre les risques découlant des guerres de cinquième et sixième générations menées sur le cyberespace".

Soulignant que "la préservation de la mémoire nationale participe de la préservation de la sécurité nationale", le ministre a affirmé que "face à l'accroissement des menaces ciblant notre mémoire et notre identité sur le cyberespace et les réseaux sociaux, nous devons développer des stratégies de défense, créer un contenu numérique alternatif et lutter contre la désinformation".

Pour sa part, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a déclaré en marge de la conférence que "les créateurs de contenu, comme les médias, contribuent à informer l'opinion publique, d'où la nécessité pour l'Algérie de s'intéresser à ce domaine".

%

Il importe, dans ce cadre, de "réfléchir à la meilleure façon d'encadrer les influenceurs algériens pour défendre les intérêts supérieurs de la nation", a soutenu le ministre, insistant sur "l'importance de la formation".

M. Laagab a, par là même, annoncé l'organisation par le ministère de la Communication, la semaine prochaine, d'une conférence intitulée "Quel rôle pour les influenceurs dans l'élection présidentielle", rappelant les initiatives et projets lancés par son département, notamment la création d'un forum pour les journalistes algériens à l'étranger.

En ce qui concerne le projet de relance du Fonds de soutien à la presse, le ministre a indiqué qu'"il a été finalisé et transmis au ministère des Finances", ajoutant qu'"il sera prévu dans la loi de finances 2025".

De son côté, l'influenceur Mohamed Doumir, superviseur de ce forum numérique, placé sous l'égide du Centre national d'études et de recherche sur la Résistance populaire, le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954, a affirmé que le forum "permettra de réunir des influenceurs de différentes régions du pays autour de la thématique de l'histoire et de la mémoire pour professionnaliser la création de contenu".