Tunisie: FIC2024 - Avec le livret de paroles, la Chorale vit à fond l'expérience de Boudchart ému par 'une soirée gravée à jamais dans ma mémoire'

TUNIS/Tunisie — Après sa toute première au mois de mai dernier au Théâtre de l'opéra à la Cité de la culture, le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre marocain Amine Boudchar et son orchestre au grand complet sont revenus avec un programme instrumental et musical bien étoffé qui a fait vibrer le théâtre antique de Carthage emportant les festivaliers de la 58ème édition du Festival international de Carthage dans l'un des voyages émotionnels des plus inoubliables.

Respectant le Dress Code annoncé quarante-huit heures avant le spectacle, le public vêtu d'un haut en blanc a chanté à l'unisson les grands succès de la musique orientale, marocaine et tunisienne fusionnant leurs voix avec l'orchestre pour ne faire plus qu'un avec les notes de la musique.

Misant sur l'arrangement musical et le jeu instrumental avec un orchestre bien métissé de près de 30 musiciens de différentes nationalités dont le violoniste tunisien Outail Maaoui, le jeune prodige Amine Boudchar de son nom de scène Boudchart a joué dans la soirée de jeudi 1er aout 2024 à guichets fermés devant un public bien averti et une chorale bien appliquée aux cinq conseils pour vivre à fond l'Expérience du Phénomène Boudchart : porter un haut blanc pour créer un effet magique et captivant entre tous, télécharger le livret à paroles de la soirée envoyé à tout demandeur pour chanter de tout coeur, ressentir la passion pour la raviver par le chant, créer des souvenirs inoubliables pour les partager avec les proches et pouvoir revivre le souffle de cette expérience et enfin se bien préparer mentalement et physiquement pour des moments pleins d'énergie. L'énergie et la passion étaient bien au rendez-vous pour une soirée de près de deux heures et demi où le swing entre ses propres compositions et les répertoires classiques et authentiques a été mené à la perfection par la Chorale de Carthage au grand bonheur de Boudchart.

%

Les yeux braqués sur leur livret de paroles de 20 pages, le public majoritairement de la gente féminine s'est déchainé à travers plus de 20 chansons de grandes icones de la chanson arabe et tunisienne, pour faire le tour avec les plus grands succès des divas Oum Kaltoum, « Ya msaharni », et « Warda » dans « Akdheb alik » et « fi youm w lila ».

Entre le passé et le présent, l'assistance s'est emportée dans l'ambiance musicale locale à travers les midley tunisiens avec au menu feu Sadok Thraya « Ki ydhik bik eddahr », Saliha dans « Ah ya Khlila », Oulaya « Alli jara », Hedi Jouini « El Youm kaletli » et « Hobbi yetbaddel » et d'Ali Riahi » tekwit », la grande Naama dans « ech alina » sans oublier Dhekra dans « Wehyeti andak ».

Après une escale bien rythmée avec le célèbre single « Sway » du chanteur canadien Michael Bublé, Boudchart a réservé un tour musical avec « Ritek ma naaref win » et « Nasseya » de Lotfi Bouchnaq, «Athadda el Aalam » de Saber Rebai ainsi que le fameux morceau « Mestaniyek » de la marocaine Aziza Jalal, avant de terminer en apothéose avec une merveille de la belle époque, Abdelhafih Hafedh dans « Jena El hawa ».

Outre ses propres compositions "Mosaïca", "Jebli Jam", "Taârida", "Jalsa" et « Lila » proposées dans la soirée et qui se présentent comme un mélange de styles et de sonorités, Boudchart a convié l'une des figures emblématiques du violon dans la musique arabe, le grand violoniste et compositeur tunisien Bechir Selmi pour ajouter une touche tunisienne à ses partitions puisant dans l'héritage musical marocain.

Attendu à partir du mois de septembre pour une tournée internationale notamment au Dome à Paris, au Cirque Royal à Bruxelles, au Royal Theater Carré à Amsterdam, au Westminster Central Hall à Londres, au Théâtre du Léman à Genève, Boudchart, doté d'un succès fulgurant au bout de trois ans, est devenu célèbre pour son concept original qui fait son identité musicale "La Chorale...C'est Vous » , qui, a-t-il mentionné dans une déclaration à l'agence TAP à l'issue de son spectacle, constitue une "expérience née d'un rêve de partager la musique avec le public lui-même et qui a grandi en créant à chaque fois une expérience auditive qui ravit et émerveille le public et où sont tissés des liens inoubliables à travers les harmonies captivantes de la musique ». A propos du public de Carthage Boudchart a indiqué « je me sens doublement ému. Tout d'abord de me produire sur la scène de Carthage qui était pour moi un rêve et ensuite de cette magnifique chorale dans une soirée qui restera gravée à jamais dans ma mémoire ».

"Un jeune prodige hors normes", l'artiste-phénomène qui "tourne à guichets fermés", Amine Boudchar ne cesse d'entraîner, à chaque concert instrumental, le public dans un voyage intemporel et de susciter l'engouement de ses "Chorales" partout où il se produit.