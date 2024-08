Angola: Un général souligne l'importance de l'héritage historique des ex-FAPLA

Luanda — Le chef du Service de renseignement et sécurité militaire, le général João Pereira Massano, a considéré mercredi, à Luanda, comme un devoir des Forces armées angolaises (FAA) de promouvoir l'étude, la préservation et l'appréciation de l'héritage historique des FAPLA dissoutes, pour leur précieuse contribution à l'histoire de l'Angola.

Selon le chef militaire, qui s'exprimait dans un entretien à l'ANGOP, depuis l'indépendance jusqu'à leur extinction en 1991, les anciennes Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA) « sont devenues une partie inséparable de l'histoire de l'Angola et un protagoniste incontournable de la mémoire collective des Angolais ».

Les FAPLA ont été créées le 1er août 1974 dans la commune de Luiameji, province de Moxico. Elles étaient considérées comme l'une des plus grandes armées d'Afrique, tant par leur capacité combative que organisationnelle, avant de céder la place aux FAA, à la suite des accords de Bicesse.

Le général João Pereira Massano, diplômé en histoire, a dit qu'il fallait "assumer avec courage, sans triomphalisme, mais avec une grande fierté" que, au cours de son existence, cette armée a pleinement rempli son rôle et a contribué à écrire le chemin historique de l'Angola, avec d'innombrables exemples de bravoure, d'héroïsme et de patriotisme.

A l'occasion du 50ème anniversaire de la création des FAPLA, l'officier général salue toute la communauté militaire angolaise et considère le 1er août comme une étape importante dans l'histoire de l'Angola et du peuple angolais.

L'officier général a également ajouté que « nous devons être capables de raconter notre propre histoire et d'être fiers de notre passé, car c'est le seul que nous ayons ».

João Massano a réitéré que l'héritage des FAPLA doit être étudié, préservé et valorisé, surtout au sein des Forces armées angolaises, afin qu'elles soient de plus en plus le rempart de la paix, de la sécurité et de la prospérité pour les Angolais.

Création de l'Armée unique

Avec les accords pour la pacification du pays, en 1991, les Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA), du côté du gouvernement, et les Forces armées de libération de l'Angola (FALA), pour l'UNITA, ont été fusionnées, donnant naissance à une seule armée, actuellement connue sous le nom de Forces armées angolaises (FAA).

Ainsi, l'institutionnalisation des FAA, successeur des FAPLA, s'est incarnée dans la matérialisation des dispositions des Accords de Bicesse (Portugal).

Pour le général, depuis leur création, le 9 octobre 1991, jusqu'à aujourd'hui, les FAA sont le symbole de l'unité nationale de la République d'Angola.

Plus de trois décennies plus tard, les FAA constituent aujourd'hui une source de fierté nationale et incarnent, par essence, les valeurs les plus élevées de patriotisme et de citoyenneté, a-t-il ajouté.

L'avantage le plus évident pour le pays, lors de la création de ses forces armées, a-t-il poursuivi, est la garantie de la défense de l'inviolabilité de son territoire, agissant comme facteur de persuasion contre d'éventuels risques de menaces internes et externes.

Pour cette raison, les FAA sont un instrument de la politique étrangère de l'État et peuvent être utilisées chaque fois que l'intérêt national est menacé et dans les missions de maintien de la paix, conformément à la Constitution de la République et à la lumière des traités internationaux et régionaux souscrits par le pays.