Angola: De jeunes poètes rendent hommage à Fragata de Morais

Luanda — L'écrivain angolais Fragata de Morais a été honoré mercredi, à Luanda, par la nouvelle génération de poètes angolais, pour sa contribution à la littérature nationale.

Inséré dans le projet « Nuit de la poésie » de la Fondation Art et Culture, Fragata de Morais a été honoré par les poètes Kahungu Santana, Bellie Solitário, Nádia Dias, Saride, Ndira Sousa, Higino Andrade, Agícia Nayol, Catila Rayna, Francisco Vidal et Gago.

Les musiciens Deny Moreira et António Morango, ainsi que la troupe de théâtre « Jovens da Mulemba », ont également rendu hommage à l'écrivain angolais.

Le poète Gago do Sambizanga a décrit la figure honorée comme un « monstre » de la littérature nationale qui inspire la nouvelle génération à savoir écrire, structurer et créer de la poésie.

Pour la poète Nádia Dias, rendre hommage aux figures de la culture angolaise est une façon pour la nouvelle génération d'apprendre à écrire, soulignant qu'elle a beaucoup appris des oeuvres de Fragata de Morais.

À son tour, la personne honorée a considéré comme un grand honneur de recevoir une reconnaissance publique de son vivant.

Fragata de Morais a dit que les interventions des enfants de la Fondation Art et Culture l'ont touché par les capacités des enfants.

Il a annoncé qu'il lancerait ce mois-ci un livre de 10 nouvelles par la maison d'édition Mayamba, en portugais et en kimbundu, intitulé "Senhora San Flowers e outros contos".

Une autre oeuvre littéraire, intitulée "Uma História Grande para Gente Pequena", qui raconte la préhistoire de l'Angola jusqu'en 1975, sera lancée à l'occasion des festivités de l'Indépendance Nationale, par la même édition angolaise.

Le projet « Nuit de poésie» vise à promouvoir la littérature au sein de la communauté, dans le but d'éveiller le goût de la lecture chez les enfants et les jeunes de Ilha do Cabo, ainsi que de rapprocher d'autres disciplines artistiques, afin de stimuler l'envie des arts et donner de l'espace à de nouveaux talents.

Manuel Augusto Fragata de Morais est né à Maquela do Zombo, province d'Uíge, le 16 novembre 1941.

Il a étudié à l'Université Internationale du Théâtre de Paris et à l'Académie de cinéma des Pays-Bas, à Amsterdam.

Membre fondateur de l'Académie angolaise des lettres, Fragata de Morais est l'auteur de plusieurs publications, parmi lesquelles des romans, des nouvelles, des recueils de théâtre, de la poésie et de la littérature jeunesse, notamment « Jindunguisses », « Inkuna - Minha Terra » et « Terreur en Verzet ».

Fragata de Morais était journaliste et vice-ministre de l'Éducation et de la Culture. Actuellement, il se consacre à la littérature et à la politique.