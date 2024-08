Madagascar: Entrepreneuriat - Le programme Fihariana a appuyé 26 000 porteurs de projet

Initié par le président de la République Andry Rajoelina, le programme national de l'entrepreneuriat, dit « Fihariana », est lancé en vue d'offrir des opportunités aux jeunes de concrétiser leurs projets.

Depuis la mise en oeuvre de ce programme en 2019, un financement à hauteur de 185 milliards d'ariary a été mobilisé en partenariat avec les banques locales. Ce qui a permis d'appuyer 26 000 porteurs de projet y inclus les startups et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) formelles, oeuvrant dans différents secteurs d'activité, a-t-on appris. On peut citer, entre autres, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation agro-alimentaire et le commerce ainsi que l'industrie et le tourisme. Ces entrepreneurs bénéficiaires d'un appui technique et financier sont répartis dans les 115 districts de Madagascar. Le soutien du programme Fihariana au démarrage et au développement de leurs activités a contribué non seulement à stimuler l'économie locale au niveau de ces circonscriptions administratives, mais aussi à créer de nombreux emplois locaux. L'amélioration des conditions de vie des milliers de ménages concernés, n'est pas en reste.

Viabilité des projets

Compte tenu de ses résultats concluants, le programme Fihariana ambitionne de renforcer son engagement à appuyer davantage les entrepreneurs malgaches en proposant des solutions financières améliorées. Il s'agit notamment des produits Fihariana, de l'appui aux chaînes de valeur prioritaires et des prêts plus substantiels pour les projets d'envergure. Ces produits ont la particularité d'avoir des business plans élaborés par le programme, a-t-on indiqué. En outre, des séances de formation sont organisées systématiquement au profit des porteurs de projet dans le but de renforcer leurs compétences en matière d'entrepreneuriat. Les inculquer à adopter une culture entrepreneuriale tout en assurant la viabilité des projets soutenus, est également de mise. L'objectif consiste à garantir l'autonomisation des jeunes et des femmes entrepreneurs bénéficiaires et la rentabilité de leurs projets.

%

Taux préférentiels

À compter du début de ce mois-ci, le programme Fihariana lance de nouveau un appel à toutes les start-ups et les porteurs de projet à soumettre leurs dossiers de demande de financement sur son site www.fihariana.mg et auprès de ses 24 délégués régionaux. Les Petites et Moyennes Entreprises formelles, quant à elles, peuvent déposer directement leurs dossiers auprès des banques partenaires du programme. Il est à noter que des taux préférentiels variant entre 9 et 11% sont appliqués aux demandeurs de financement bénéficiant de l'appui du programme Fihariana. En revanche, des critères d'éligibilité sont imposés, suivis des formations et accompagnements des entreprises sélectionnées.

« En s'associant à Fihariana, les entrepreneurs malgaches reçoivent un soutien crucial. Que ce soit pour lancer une nouvelle entreprise, étendre une activité existante ou explorer de nouveaux marchés, le programme se positionne comme un catalyseur pour concrétiser les ambitions entrepreneuriales à travers la facilitation de l'accès au financement mais aussi en introduisant l'éducation entrepreneuriale et financière dans les parcours scolaires », a exprimé Valérie Zafindravaka, le Secrétaire Exécutif du programme Fihariana.