Madagascar: Carrefour de la formation et des métiers - Collecte de CV et entretiens express à l'AFT

Les jeunes diplômés et toutes les personnes à la recherche d'une formation et/ou d'un emploi sont invités à se rendre au Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi à l'AFT Andavamamba du 6 au 10 août.

A la découverte des opportunités de demain. Tel est le thème de la 8ème édition du Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi (CFME) cette année. Cet évènement se tiendra du 6 au 10 août à l'AFT Andavamamba. Les trois premières journées de cet évènement seront consacrées aux ateliers et conférences pour le grand public. Les métiers d'avenir, l'entrepreneuriat et la valorisation des secteurs comme l'agriculture, l'art et les métiers du numérique seront mis en exergue durant ces sessions dont la participation est de 2 000 ariary. Les 9 et 10 août seront consacrés aux entretiens express, à la collecte de CV et aux stands d'exposition où l'entrée sera gratuite. 40 stands réuniront des universités, des entreprises, des agences de placement, et des centres de formation. 8 000 visiteurs sont attendus pour cette 8e édition.

Opportunités

Le CFME offre l'opportunité de découvrir des métiers d'avenir et des formations à travers des ateliers et conférences spécialisés. Les participants peuvent rencontrer directement des professionnels, recruteurs et institutions éducatives, selon Henintsoa Randrianjatovonarivo, responsable de communication chez Telma Madagascar qui est également le partenaire de cet évènement. « L'éducation constitue le socle du développement durable. Le CFME facilite les rencontres directes entre les étudiants fraîchement diplômés et les recruteurs. Telma Madagascar a toujours accordé une importance particulière à l'éducation, ce qui explique aussi nos engagements dans la mise en oeuvre du programme Sekoly Telma dans les 23 régions du pays », a-t-elle souligné.