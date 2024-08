Afrique: Jeux olympiques - Le Kenya domine le classement africain en médailles

La XXXIIIe édition des Jeux olympiques d'été se poursuit en France. Avant le début de l'épreuve d'athlétisme, spécialité des pays africains en général et qui démarre ce jour, l'athlétisme reste la discipline pourvoyeuse de médailles pour ce continent et le Kenya caracole en tête.

Depuis la première participation de l'Afrique aux J.O plus précisément de 1956 à 2020, l'Afrique a remporté trois cent quatre-vingt-seize médailles dont cent dix-sept en or, cent trente-quatre en argent et cent quarante-cinq en bronze.

La participation africaine aux Jeux olympiques prend ses racines en 1904 lorsque deux athlètes Sud-africains, Jan Mashiani et Len Tau, y ont pris part en tant que marathoniens à Saint Louis aux États-Unis. Si l'Afrique a remporté plusieurs médailles, sous l'ère coloniale (1904-1956), les Jeux de Melbourne en Australie, de 1956, étaient l'occasion pour la majorité des pays africains de participer aux J.O, y compris les pays placés sous protectorat comme le Kenya, et devenir depuis une fierté pour le continent.

Depuis 1956 jusqu'en 2020 aux J.O de Tokyo, le Kenya a dominé le classement africain. Le pays a gagné cent treize médailles dont trente-cinq en or, quarante-deux en argent et trente-six en bronze. L'Afrique du Sud vient en seconde position avec un total de quatre-vingt-neuf médailles dont vingt-sept en or, trente-trois en argent et vingt-neuf en bronze. L'Éthiopie se trouve en troisième position avec un total de cinquante-huit médailles dont vingt-trois en or, douze en argent et vingt-trois en bronze. Le Maroc occupe la quatrième place avec ses vingt-sept médailles dont sept en or, cinq en argent et douze en bronze.

Sur les cinquante- quatre pays africains participant cette année, trois ont déjà gagné au moins une médaille, toutes couleurs confondues. Parmi les iles de l'océan Indien, seule l'ile Maurice s'inscrit dans la liste des pays médaillés, en gagnant une breloque en bronze en dix participations.

%

Pour Madagascar, en quatorze participations, aucune médaille n'est encore tombée entre les mains des athlètes. Les seules bonnes performances qu'ils ont réalisées, ont été la finale jouée par Jean Louis Ravelomanatsoa en 1968, aux Jeux olympiques de Mexico et la finale de 100m haies de Nicole Ramalalanirina, durant sa troisième participation, aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney où elle a terminé à la 6e place.

Pour les J.O de Paris 2024, Madagascar a envoyé sept athlètes. Trois ont déjà plié bagages (Fabio Rakotoarimanana en tennis de table, Jonathan Raharvel en natation et Laura Rasoanaivo en judo). Quatre athlètes attendent encore leur entrée en lice : Sidonie Fiadanantsoa en 100m haie, Rosina Randafiarison en haltérophilie (-49kg), Rija Vatomanga Gardiner au 100m plat et Holy Antsa Rabejaona en natation, 50m nage libre.