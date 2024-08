Madagascar: Revy revy mody masoandro - Un soutien inconditionnel aux chanteurs de chansons à texte

Les chansons à textes attirent toujours. C'est ce qui ressort du concert Revy revy mody masoandro, qui s'est tenu au CCI Ivato le dimanche 28 juillet dernier et qui a vu la participation de Mahaleo, Lolo sy ny Tariny et Samoëla, de grosses pointures de la chanson malgache qui mettent particulièrement un point d'honneur à faire passer des messages forts et importants à travers leurs compositions avant la mélodie.

L'événement, qui en est à sa deuxième édition, a attiré une foule immense qui, d'ailleurs n'a pas laissé les artistes faire leur show tous seuls, mais au contraire ont participé pleinement à la fête. L'ambiance de folie et la complicité qui s'est installée ont fait que le concert qui a pourtant commencé en début d'après-midi s'est prolongé jusqu'à 22h30 puisque le public, conquis, ne voulait pas laisser partir leurs idoles.

Dama promet déjà que la troisième édition, l'année prochaine, sera encore meilleure, une promesse que Louvto Company entend accomplir dans l'objectif de soutenir les chansons et l'art qui transmettent des messages-clé d'éducation et de sagesse à la société et aux citoyens qui en ont grandement besoin. La scène sera également ouverte aux artistes issus des autres régions justement pour soutenir les chansons à texte de toute l'île.