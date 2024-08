Afrique: Coupe de la CAF - Elgeco Plus affrontera CD Lunda Sul sur son propre terrain

Plus que deux semaines, l'Elgeco Plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar jouera ses deux rencontres face à CD Lunda Sul en Angola, pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la CAF.

Dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), Elgeco Plus, le vainqueur de la Coupe Madagascar, a opté pour une solution logistique audacieuse en décidant de jouer ses deux matchs contre CD Lunda Sul d'Angola sur le terrain de l'équipe adverse. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'équipe malgache, qui initialement avait envisagé de jouer dans un stade neutre à Maurice.

Les rencontres, prévues pour le 21 août (aller) et le 24 août (retour), se dérouleront au Stade Estadio 11 De Novembro Luanda, offrant ainsi un avantage significatif à l'équipe angolaise. Le choix d'Elgeco Plus de jouer sur le terrain adverse est motivé par des raisons financières et pratiques, permettant au club de réduire les coûts liés au déplacement et à l'organisation.

Cependant, cette décision présente des défis importants pour Elgeco Plus. Jouer dans un stade non neutre signifie que l'équipe malgache devra faire face à une pression supplémentaire due au soutien massif du public local, ce qui pourrait compliquer leurs efforts pour décrocher une qualification au tour suivant. Pour se préparer à ce défi, Elgeco Plus renforcera son effectif avec quelques joueurs : les défenseurs Rado de l'AS Fanalamanga, Andry Max de Fosa Juniors et Haja Kely. Ces renforts seront cruciaux pour soutenir l'équipe dans cette épreuve.

De son côté, Disciples FC, autre club représentant de la Grande île dans les compétitions africaines, jouera son match aller de la Ligue des Champions africains au Complexe Côte d'Or Stadium à Maurice le 18 août.