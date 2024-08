Ile Maurice: Silence et soutien

Le matin du verdict, l'agitation dans la salle d'audience était palpable bien avant l'arrivée des avocats. Vers 9 h 30, la salle était déjà bondée, remplie de pupils et d'avocats venus suivre l'affaire quand Bernard Maigrot, menotté, est arrivé et a pris place dans la salle d'attente, entouré des agents de la Special Support Unit. Ses proches, une dizaine de personnes, y compris sa fille, ses soeurs, son fils et ses amis, attendaient avec impatience de pouvoir lui parler. L'ambiance était lourde, marquée par l'inquiétude et l'appréhension.

Peu de temps après, Bernard Maigrot a pu rejoindre ses proches, toujours menotté. Des moments d'intimité précieux et chargés d'émotion ont été partagés, malgré la tension ambiante. Me Gavin Glover, SC, son avocat, détendu, contrastant avec les avocats de la défense qui semblaient plus tendus. Des échanges ont eu lieu entre Me Gavin Glover et son client, et en signe de soutien, l'avocat lui a tapoté l'épaule.

L'avoué Booneshwar Sewraj était également présent, discutant des détails de l'appel. À 11 heures, le juge Luchmyparsad Aujayeb est arrivé, marquant le début de la lecture de la sentence. Pendant les 45 minutes suivantes, l'atmosphère était pesante. Bernard Maigrot, assis sur le banc des accusés, semblait perdu, fatigué et préoccupé. Ses proches dans l'assistance ont suivi attentivement la lecture, chuchotant de temps à autre entre eux. L'une d'entre eux, remplie d'émotions, avait déjà des larmes aux yeux. Debout, faute de place assise, ils étaient tous accrochés aux mots du juge.

À l'annonce des 15 ans de prison, un silence lourd a envahi la salle. Une nouvelle, bien que sans doute attendue, n'a pas manqué de frapper les proches de Bernard Maigrot. Après quelques minutes, ils ont quitté la salle d'audience, mais sont restés plus de 30 minutes en compagnie de Bernard Maigrot discutant avec Me Glover avant de quitter les lieux. Aucune déclaration n'a été faite à la presse par les proches de Bernard Maigrot.

Il est à noter qu'aucun membre de la famille de Vanessa Lagesse n'était présent en cour. Ce vide poignant a ajouté une autre dimension à cette journée déjà lourde de significations. Cette scène, marquée par des émotions brutes et des regards inquiets, restera gravée dans la mémoire de ceux qui y ont assisté. Les moments de soutien discret entre Maigrot et ses proches, les échanges silencieux entre les avocats et l'annonce solennelle du juge, tout a contribué à l'atmosphère chargée de cette matinée. Pour Bernard Maigrot et sa famille, la réalité de la sentence vient de s'installer, inaugurant une nouvelle phase de leur lutte judiciaire et personnelle.