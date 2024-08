Ile Maurice: Quinze ans de prison infligés à Bernard Maigrot

Quinze ans de prison : telle est la peine infligée à l'homme d'affaires Bernard Maigrot après 23 ans. La sentence a été prononcée hier aux Assises par le juge Luchmyparsad Aujayeb, qui a présidé ce procès. Plaidant non coupable, Bernard Maigrot répondait d'une accusation de meurtre de la styliste Vanessa Claude Lagesse.

Le nombre de jours que l'accusé a passé en détention policière et à la prison sera déduit de la peine qui lui a été imposée par le juge Aujayeb. Bernard Maigrot a été reconnu coupable du meurtre de Vanessa Lagesse le 27 juin 2024 par le jury à une majorité de sept contre deux.

Après la sentence, Me Gavin Glover, Senior Counsel (SC), qui assure la défense de Bernard Maigrot, a informé le juge que son client va interjeter appel. Entretemps, un ordre d'interdiction de quitter le pays sera émis contre l'homme d'affaires Bernard Maigrot. Le juge a rappelé que ce procès a duré six semaines.

Vanessa Lagesse avait été retrouvée morte dans la baignoire de son bungalow le 10 mars 2001. La cause de son décès a été attribuée à une fracture et une dislocation de la colonne cervicale. Plusieurs blessures ont été décelées sur son corps.

Faisant l'historique de la mort de Vanessa Lagesse, le juge a indiqué qu'il n'y avait pas de doute que la styliste avait été sujette à un «high degree of violence» à l'intérieur de sa maison. Vanessa Lagesse, a-t-il expliqué dans son jugement, avait durant cette «violent and vicious encounter» souffert de plusieurs blessures internes et externes à la tête et à l'abdomen.

%

Les preuves au dossier ont établi qu'après cette attaque féroce, Vanessa Lagesse avait été traînée jusqu'à la salle de bains et placée dans la baignoire remplie d'eau. Le juge a expliqué que Vanessa Lagesse était une styliste de profession qui avait un bel avenir devant elle. «All of that was stolen from her following the brutal and vicious assault which led to her death inside her own home», a souligné le juge. Il a précisé que «the taking of someone's life in such a violent and atrocious manner is viewed with much seriousness by the Court».

Le juge a aussi fait état de la déposition faite par Bernard Maigrot et son fils Adrien lors de ce procès. Il a rappelé que Bernard Maigrot avait déclaré que pendant ces 23 ans, sa famille et lui-même avaient enduré «a lot of hardship and all sort of tribulations and he has been unable to live his life as a free man». Bernard Maigrot a toujours clamé son innocence et dit ne pas être responsable de la mort de Vanessa Lagesse.