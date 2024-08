Ile Maurice: Les mauriciens habitués alors que les autres se plaignent de la chaleur

Depuis dimanche, la canicule accable les sportifs, les accompagnateurs et les spectateurs. Tous recherchent désespérément un peu d'ombre et d'autres moyens pour échapper au soleil brûlant. Cependant, les Mauriciens présents aux Jeux Olympiques (JO) semblent moins affectés par cette vague de chaleur, étant déjà familiers des températures tropicales. Sur les sites de compétition, sportifs et spectateurs transpirent abondamment. Cette chaleur devient insupportable surtout à partir de 11 heures, selon les témoignages recueillis par les médias français. Beaucoup se rassemblent au Champ-de-Mars, où un jet d'eau rafraîchit le public. Des brumisateurs sont installés près de la tour Eiffel et certaines lignes de métro distribuent gratuitement des éventails et des bouteilles d'eau.

«Le beau temps est toujours préférable à la pluie», affirme Jean Philippe Lagane, président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC). «Nous savions qu'il ferait chaud, mais pour les Mauriciens, cette chaleur reste supportable car elle est moins humide qu'à Maurice.» Certains de nos compatriotes ont pu être incommodés par le changement en quittant une île où il faisait relativement frais pour arriver en France. «La température a grimpé considérablement depuis notre arrivée. Mais cette chaleur pourrait même jouer en notre faveur.» Le président de la FMC précise que les cyclistes préfèrent rouler par temps clément plutôt que sous la pluie. «Au Village des Jeux, en tout cas, nous ne pouvons pas nous plaindre : toutes les chambres sont équipées de ventilateurs.»

Aarti Gulrajani-Desscann, Team Manager de l'équipe féminine, est du même avis. Elle souligne que, même si la chaleur ne gêne pas trop les Mauriciens, il est essentiel de se protéger. «Nous nous hydratons toute la journée et de l'eau est disponible un peu partout pour les participants aux JO. Il est également important de se protéger avec une casquette et de la crème solaire.» Elle ajoute qu'en début de journée, les températures sont relativement basses, mais augmentent progressivement. «Il nous est recommandé de garder les volets des chambres fermés la journée pour maintenir une température ambiante le soir.» Heureusement, ils peuvent compter sur les ventilateurs mis à leur disposition. «Malheureusement, il n'y a pas de climatiseurs, car ces Jeux sont écoresponsables et tiennent compte de l'impact environnemental. » Toutefois, les organisateurs les ont déjà prévenus que les températures pourraient encore augmenter dans les jours à venir.

Pour le cycliste Christopher Lagane, cette chaleur est à son goût. «J'aime bien la chaleur. Je veille à bien m'hydrater et pendant que je roule, je m'asperge d'eau. Nous plaçons même des glaçons dans nos maillots.»