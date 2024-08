Afrique de l'Ouest: La BCEAO exhorte la CEDEAO à créer les conditions complices au lancement de l'ECO

Le Comité des Gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s’est réuni le 30 juillet 2024, dans le crade de sa 64ᵉ Réunion ordinaire dudit comité, au siège de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à Dakar.

À La suite de la 63ᵉ réunion ordinaire du comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres de la CEDEAO qui s’est tenue le 12 mars dernier par visioconférence, la dynamique et la constance des travaux de la BCEAO et l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) sur le co-pilotage de la conception opérationnelle du lancement de L’Éco (la Monnaie Unique Ouest-Africaine) poursuivent des avancées significatives.

En effet, ces gouverneurs des banques centrales, qui au gré du contexte économique actuel dans le monde, font face à des crises.

C’est dans cette perspective que M. Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO a soutenu que cette réunion de leur comité s’est tenue dans un contexte international marqué par des chocs économiques reflétant les tensions inflationnistes persistantes et les crises géopolitiques.

À cela, s’ajoutent les défis sécuritaires sur le plan régional, et les effets du changement climatique, qui sont des facteurs qui affectent cette stabilité macro-économique et influent sur les perspectives économiques de la région. Des circonstances toutes aussi particulières qui n’ont pas empêché d’enregistrer des meilleures perspectives en 2024, celles-ci liées à la croissance économique.

L’ECO, maintient son fort écho

Ce long chemin, et parsemé d’embuches, est l’itinéraire perçu par les observateurs économiques sur la question du lancement de l’Éco. Aujourd’hui plus que réaliste, les gouverneurs des banques centrales adoptent une attitude optimiste face à la feuille de route dressée par le comité.

Ces études sur le lancement de L’Eco peuvent se témoigner par le renforcement de la stabilité macroéconomique, ainsi que la préparation du cadre institutionnelle et juridique de la future union monétaire de la CEDEAO. Plusieurs travaux annoncés par le gouverneur de la BCEAO, dont l’un sur le cadre commun et la politique monétaire de la région, met en évidence leurs fondements institutionnels et juridiques, qui ont été au cœur de cette session mi-annuelle.

À rappeler que le but premier de cette entité communautaire qu’est la CEDEAO, est de promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective union économique de l’Afrique de l’Ouest en vue d’élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d’accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats membres et de contribuer au progrès et au développement du continent.