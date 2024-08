Madagascar: Coopération malgacho-angolaise - Signature de trois protocoles d'accord pour le développement des secteurs stratégiques

La visite officielle du président de la République en Angola ouvre de nouvelles perspectives pour une coopération renforcée dans des secteurs stratégiques. Le président de la République, Andry Rajoelina, a rencontré, hier, son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, à Luanda.

Dans le cadre de la visite officielle en Angola, la délégation malgache, conduite par le chef de l'Etat, a commencé la journée d'hier par une visite au « Mémorial António Agostinho Neto Kilamba », un lieu emblématique en Angola.

Ensuite, le président de la République, Andry Rajoelina, a rencontré, hier, son homologue angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, au palais présidentiel Imprensa Nacional à Luanda. Sa délégation a été accueillie avec honneur. Un hommage militaire, suivi de 21 salves de canon, a marqué l'arrivée du chef de l'État malgache. Les hymnes nationaux des deux pays ont ensuite retenti, avant que les deux présidents ne passent en revue les troupes.

Investiture

Après cette cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus en privé pendant environ 30 minutes, avant de diriger une rencontre bilatérale élargie, en présence des délégations malgache et angolaise. Lors de cette rencontre, les deux présidents ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre leurs pays.

Le président angolais João Manuel Lourenço a souligné l'importance de cette visite, rappelant que lors de sa présence à Madagascar pour la cérémonie d'investiture de Andry Rajoelina, ils avaient déjà discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux.

Mines

Et place à la concrétisation. Les deux pays ont donc noué à cette occasion des accords de coopération. En effet, les accords signés à l'occasion de cette visite marquent une étape importante dans la coopération entre les deux nations. Ils comprennent un accord-cadre général de coopération, un mémorandum d'entente sur les consultations politiques, un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'un accord créant une commission bilatérale.

En plus de ces accords généraux, trois protocoles d'accord ont été signés pour le développement de secteurs stratégiques : le secteur minier, le secteur de l'énergie et le secteur pétrolier. Ces protocoles d'accord visent à faciliter les investissements et à promouvoir le développement durable dans ces secteurs essentiels pour les deux économies.

Nouvelle page

Dans son discours, le président de la République, Andry Rajoelina, a exprimé sa joie et son honneur d'être en Angola, soulignant l'importance de cette visite historique. « C'est une grande joie et un grand honneur d'être ici en Angola, mais aussi en ce lieu symbolique, en ce beau pays. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire, car c'est la première fois qu'un président de la République de Madagascar effectue une visite d'État en terre angolaise. Cela témoigne de notre engagement mutuel à raffermir les liens qui unissent nos deux nations » a déclaré, hier, le chef d'Etat malgache à Luanda.

Amitié

Le président malgache a également rendu hommage à l'illustre premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, dont il a salué le dévouement et le patriotisme. « Madagascar a toujours été aux côtés de l'Angola. Et l'Angola aux côtés de Madagascar. Comme le dit l'adage : c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. En effet, en 1975, Madagascar a été l'un des premiers pays à reconnaître le MPLA », a souligné le président de la République.

Il a également félicité son homologue angolais pour ses efforts en tant que champion de l'Union Africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. Il a exprimé sa volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Madagascar et l'Angola, en particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud, qu'il considère comme essentielle pour le développement du continent africain.

Parlement Angolais

Après la rencontre avec le président angolais, le Chef de l'Etat s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale angolaise à Luanda. Durant son intervention devant le parlement anglais, le président malgache a défendu une « coopération Sud-Sud » et souligne, devant les 220 députés angolais, que « l'Afrique est une solution. L'Afrique c'est la vie ».

c'est dans ce cadre qu'il a appelé les élus angolais à soutenir les initiatives de coopération entre les deux pays. « Notre coopération est fondée sur l'amitié, le respect mutuel, et un engagement continu à œuvrer pour le bien-être de nos peuples » a martelé Andry Rajoelina. Carolina Cerqueira, présidente de l'Assemblée nationale angolaise, quant à elle, a souhaité « la consolidation de cette coopération » au niveau des parlementaires de des pays.