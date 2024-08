Madagascar: Jazz @tohatoha-bato - Rendez-vous la semaine prochaine pour la treizième édition

Jazz @tohatoha-bato revient pour la treizième fois cette année. Cet événement du Jazz club CGM, co-organisé avec la Commune urbaine d'Antananarivo et le Cercle Germano-Malagasy, concilie l'art et la culture, l'histoire de la ville et le quotidien des Tananariviens en un seul événement et dans un seul endroit, dans l'objectif de permettre aux citadins de s'évader de leur routine quotidienne en s'octroyant des moments d'évasion musicale, à travers le jazz.

Il s'agit d'une fête populaire, qui se déroulera sur les escaliers d'Antaninarenina, une infrastructure qui a marqué l'histoire de la ville des Mille. Du temps de la Royauté, la Reine empruntait ce chemin pour rejoindre le marché d'Analakely. En ces temps d'ailleurs, une fanfare « mpitsoka mozika », dirigée par un certain Ramangamanga, jouait en ces lieux en temps de fête.

Cette année, l'événement se déroulera sur cinq jours, à partir du 07 août prochain. Les activités seront nombreuses et diversifiées. Le mercredi 07 août, par exemple, sera dédié aux jeunes initiés du jazz à travers Jazz kids. Les musiciens du Jazz Club se déplaceront et joueront sur un camion plateau et sillonneront les quartiers populaires de la capitale le vendredi 09 août pour terminer leur parcours musical par un concert sur une scène érigée à Sabotsy Namehana, dans le district d'Avaradrano.

%

Une jam, session ouverte au public dans le cadre de mini-cabarets en open-mic, sera proposée le samedi soir. Quatre mini-scènes seront installées sur les paliers des escaliers d'Antaninarenina pour permettre à tout un chacun de partager son talent et sa spontanéité. Les scènes standard, Fusion, Vocal et enfin la scène d'Expression Libre attendent donc tous les artistes en herbe.

Pour clore ce festival en beauté, un grand concert de jazz se tiendra sur l'Avenue de l'Indépendance, juste en face du « tohatoha-bato » le dimanche 11 août. Les voies de circulation à Analakely et ses environs seront coupées pour transformer le coeur de la ville en un lieu de spectacle grandiose. À l'affiche de ce summum de l'événement, des artistes locaux mais également internationaux du jazz, tels que Martin Zenker, Pascal Haas pour ne citer qu'eux.

Par ailleurs, une mise en scène particulière a été conçue pour donner une touche inédite à cette édition. Les marches des escaliers d'Antaninarenina seront transformées en gradin, à l'instar des amphithéâtres grecs, où le public pourra s'asseoir et apprécier le spectacle sereinement.