Madagascar: Élections communales - La plateforme Firaisankina vise tous les chefs-lieux de province

Bien que le débat sur le calendrier électoral ne soit pas encore clos, la principale plateforme de l'opposition, le Firaisankina, reste focus sur ses objectifs. Elle veut le contrôle de tous les chefs-lieux de province.

La plateforme Firaisankina attend déjà de pied ferme les prochaines élections communales et des conseillers communaux. Malgré les craintes sur d'éventuelles manoeuvres politiques quant à la demande du Premier ministre Christian Ntsay de reporter la date antérieurement proposée par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), la plateforme a fixé ses objectifs.

Il s'agit de gagner dans tous les chefs-lieux de province. « Cela est tout à fait réalisable et nous disposons déjà d'une avancée très importante dans ces circonscriptions », a ainsi indiqué le député Firaisankina élu dans le district d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, ce mardi, tout en incitant les leaders de la plateforme à s'investir au maximum afin que l'opposition pèse vraiment sur l'échiquier politique malgache.

Grandes villes

En effet, la plateforme Firaisankina a dominé l'IRMAR dans quatre des six chefs-lieux de province lors des élections législatives du 29 mai dernier. Seuls les districts d'Antsiranana 1, qui a vu la victoire d'un candidat indépendant, et de Toamasina 1, qui a élu Roland Ratsiraka, leader de l'autre plateforme de l'opposition, le Kôlekitifa an'ny Malagasy, lui ont échappé. Outre ces quatre chefs-lieux de provinces, la plateforme était également en bonne position dans la plupart des grandes villes. La majorité de ses 22 députés ont d'ailleurs été élus dans les circonscriptions urbaines où les électeurs sont mieux informés et dans lesquelles il est difficile de recourir aux fraudes électorales.

%

Opposition forte

Néanmoins, le Firaisankina veut rester réaliste. « Il ne faut pas prendre ces résultats pour acquis. Il faut se réorganiser et mettre tout au point en attendant la date exacte des élections », a poursuivi l'élu d'Ambatondrazaka qui aspire à une transformation radicale de l'opposition. Celle-ci devrait, selon ses explications, s'adapter aux agissements du régime. « Il faut mettre fin à l'opposition intelligente. Nous avons des preuves sur tout ce qui ne va pas dans ce pays mais nous sommes trop mous. Il faut une opposition forte », a-t-il indiqué. « Nous avons déjà fait des manifestations pacifiques mais cela n'a pas marché. On se faisait même marcher dessus », a précisé Fidèle Razara Pierre.

Redynamisation

Le second et dernier mandat du président Andry Rajoelina, selon la disposition constitutionnelle, risque de voir une opposition plus ambitieuse et prête à reconquérir le pouvoir. « Il faut avoir les moyens de sa politique et les leaders de la plateforme doivent mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir espérer la victoire », a laissé entendre l'élu d'Ambatondrazaka. Le Firaisankina a ainsi dans son agenda la redynamisation de sa base. C'est en effet le cas du Tiako i Madagasikara (TIM) de Toamasina qui a appelé à un grand rassemblement de tous les « Zanak'i Dada » ce samedi. « Si chacun des cinq leaders de la plateforme Firaisankina mobilise ses bases, nous deviendrons très vite une puissante force politique », a-t-il enchaîné. En tout cas, l'opposition reste dans sa logique de poursuivre le « tolona », la lutte qui, selon les explications, va s'intensifier. Dans ce sens, l'ancien président et non moins président du parti TIM, Marc Ravalomanana, fera une importante déclaration, au QG du parti à Bel-Air, ce samedi.