Burundi: JO 2024 - La Burundaise Lois Eliora Irishura, la benjamine africaine qui espère surnager à Paris

Elle n'a que 14 ans et vit ses premiers Jeux olympiques. Lois Eliora Irishura n'est pas la plus jeune des athlètes aux JO 2024 - c'est la Chinoise Zheng Haohao, bientôt 12 ans - mais tout de même la benjamine des délégations africaines à Paris. Cette Burundaise s'alignera le 3 août sur le 50 mètres nage libre, aux côtés d'une vingtaine de nageuses du continent à avoir obtenu une invitation via l'universalité. Très impressionnée, elle espère néanmoins repartir sans regrets. Rencontre.

Comment vit-on au milieu des immeubles et de la frénésie du village olympique de Paris 2024 quand on est une jeune Burundaise de 14 ans ? « C'est exceptionnel, mais quand même, c'est un peu stressant aussi, parce que ce sont mes premiers Jeux olympiques, explique Lois Eliora Irishura. Je vais essayer de ne pas trop stresser, parce que ça va me ruiner en fait. Alors je profite, je profite de tout. C'est surprenant aussi, mais quand même je pourrais me perdre un peu, car c'est très très grand ».

Lois Eliora Irishura est petite, porte les cheveux très courts et a l'oeil pétillant. Et, contrairement à certains qui découvrent une discipline par hasard, elle est tombée dans la piscine quand elle était petite : « Je peux dire que j'ai grandi dans la natation. J'ai appris à nager à 4 ans pour le plaisir. J'ai commencé les entrainements sérieux à 7 ans. C'est à Bujumbura, dans une piscine publique, donc il y a beaucoup de monde, c'est un peu difficile, mais quand même on essaie. »

%

« C'est déjà un exploit de venir ici aux Jeux olympiques à 14 ans »

Son oncle est son entraineur, mais également le président de la Fédération du Burundi de natation. Pour ses JO 2024, elle rêve d'une belle performance individuelle : passer sous les 29 secondes sur 50 mètres nage libre.

Collégienne en classe de 9e, elle aimerait par la suite obtenir une bourse au Canada. « C'est déjà un exploit de venir ici aux Jeux olympiques à 14 ans, mesure-t-elle. Il y a beaucoup de gens qui sont supérieurs, qui sont très grands. Je me sens un peu petite et découragée. Mais, quand même, j'essaie de ne pas abandonner ».

Si jamais elle se perd dans le village olympique, Lois Eliora Irishura espère croiser Léon Marchand et vaincre sa timidité pour demander une photo à la star de la natation française.