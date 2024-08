Angola: L'ambassadeur angolais accrédité au Suriname

Luanda — L'ambassadeur angolais au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, a présenté jeudi, à Paramaribo, ses lettres de créance au Président du Suriname, Chan Santokhi.

Au cours de l'audience qui a suivi la cérémonie de remise des lettres de créance, qui l'accréditent comme ambassadeur non-résident, le diplomate angolais a transmis au Chef de l'État surinamais un message verbal du Président João Lourenço sur le désir et la volonté politique de voir se renforcer les liens de consanguinité, d'amitié et de coopération mutuellement bénéfique entre les deux Etats.

Durant son séjour à Paramaribo, l'ambassadeur angolais a eu des réunions de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Albert Ramdin, et les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'Agence de commerce et d'investissement du Suriname.

Lors de ces réunions, il a discuté des possibilités d'investissements croisés et de coopération dans des domaines tels que l'agriculture et la sylviculture, le pétrole et le gaz, les ressources minérales, en particulier l'or et la bauxite, la protection de l'environnement, la culture et l'enseignement supérieur.

Connue autrefois sous le nom de Guyane néerlandaise, la République du Suriname est un pays voisin du Brésil et de la Guyane française, qui a obtenu sa pleine indépendance des Pays-Bas le 25 novembre 1975.