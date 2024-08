Guinée: Talhatou Garanké Diallo, victime des évènements du 28 septembre 2009 trouve légère la peine infligée au capitaine Dadis Camara

Comme annoncé précédemment, le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d'appel de Conakry a rendu son verdict dans le procès des évènements du 28 septembre 2009 hier mercredi 31 juillet 2024.

Si certaines victimes se disent satisfaites du verdict, d'autres en trouvent légères les peines infligées à Dadis et Compagnie. C'est le cas de Talhatou Garanké Diallo.

"La condamnation du Capitaine Moussa Dadis Camara est très légère par rapport aux crimes commis. Il devrait avoir 40 ans à 50 ans de prison. Parce que nous avons trop subi et nous connaissons ce qui s'est passé sur nous au stade jusqu'au domicile d'El hadj Cellou Dalein Diallo. On a cassé mon pied, volé ma moto et on m'a dépouillé de tout mon argent. J'ai perdu tous mes biens. J'ai dépensé fatigué et maintenant je suis devenu vieux et je ne gagne rien. Marcel Guilavogui, Capitaine Moussa Dadis Camara et Colonel Thieboro Camara, c'est eux qui nous ont maltraités là-bas", s'alarme-t-il.