Angola: Le Président Andry Rajoelina demande l'appui des parlementaires

Luanda — Le Président de la République démocratique de Madagascar, Andry Rajoelina, a demandé jeudi aux parlementaires angolais de soutenir les initiatives de coopération bilatérale qui, selon lui, ouvrent la voie au développement futur.

Le Chef de l'État malgache a fait cette demande lors de son discours à la séance plénière solennelle à l'occasion de sa visite d'État en Angola, affirmant que les deux pays ont ouvert une nouvelle page de coopération dans le domaine de la gestion durable des ressources minérales et de l'amitié.

Pour l'homme d'État, "le moment est venu d'accéder au développement tant attendu par les deux peuples, renforçant ainsi les liens qui unissent les deux pays, en tenant compte de l'esprit d'unité africaine".

Le Président Andry Rajoelina a souligné que le Parlement joue un rôle crucial dans un Etat démocratique, à travers ses représentants directs, et qu'il est donc un lieu d'expression permanente du peuple, de débat d'idées et de prise des grandes orientations politiques du pays.

Lors de son discours, le Chef de l'État malgache a également résumé l'état politique actuel de son pays, en indiquant que le territoire de l'Océan Indien venait de terminer ses élections législatives et présidentielles, à l'issue d'un processus démocratique supervisé par la SADC.

Concernant le continente africain, Andry Rajoelina a déclaré qu'il possédait une richesse inégalée en termes de diversité culturelle et de ressources naturelles, et a appelé à la transformation de l'Afrique, car elle est la solution et l'avenir.

Le Président malgache est arrivé à Luanda mercredi 31 pour une visite d'État de 48 heures dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Les relations entre les deux pays sont considérées comme excellentes, avec des consultations régulières au niveau présidentiel, ministériel et technique, et un cadre est en train d'être mis en place pour approfondir les relations dans divers domaines avec un soutien mutuel au niveau régional et continental.