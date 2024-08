Madagascar: Diplomatie Économique - Le nouveau représentant du FMI présente sa lettre de cabinet

Kodjovi Mawulikplimi Eklou, le nouveau Représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) à Madagascar, a présenté sa lettre de cabinet au ministre des Affaires étrangères par intérim, le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Naina Andriantsitohaina, mardi dernier.

Le renforcement des liens de coopération entre Madagascar et le FMI, notamment à travers les programmes Facilité élargie de crédit (FEC) et Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), a été discuté lors de sa visite au ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'une visite de courtoisie auprès du Premier ministre Christian Ntsay. « Au cours de cette audience, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à renforcer les liens de coopération entre Madagascar et le FMI. Elles ont souligné l'importance de cette collaboration pour le développement économique et la stabilité financière de Madagascar. Le ministre Andriantsitohaina a exprimé la reconnaissance du gouvernement malgache pour le soutien continu du FMI, tout en espérant une collaboration fructueuse avec Kodjovi Mawulikplimi Eklou dans le cadre des futurs programmes économiques et financiers, » indique le MAE dans un communiqué.

Avant sa nomination à Madagascar, Kodjovi Mawulikplimi Eklou a travaillé sur des dossiers variés, notamment pour Singapour et la Malaisie, ainsi que pour les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le Département Asie et Pacifique. Il a également contribué au renforcement des capacités dans la division Afrique et supervisé les économies de l'Estonie et de la Lettonie au Département Europe. En effet, il sera le successeur de Mokhtar Benlamine, qui a travaillé à Madagascar depuis le 25 mars 2022.