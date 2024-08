Madagascar: Emploi - Un carrefour pour orienter les jeunes Orienter les jeunes.

« Plus de huit mille visiteurs sont attendus pour la 8e édition du Carrefour de la Formation des métiers et de l'emploi 2024, organisée par l'Alliance Française d'Antananarivo, du mardi 6 août au samedi 10 août, » souligne Adriana Rajeriniera, chargée de communication au sein de l'AFT, lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Andavamamba hier.

Cet événement constitue une large opportunité pour les jeunes afin de les orienter vers des formations ou encore des perspectives de carrières.

Cette année, l'organisation sera symbolique avec l'insertion d'un concours d'innovation intitulé « Mon projet innovant ». L'organisateur a précisé que cette initiative permettra aux jeunes de transformer leurs idées en réalités, tout en présentant des solutions innovantes aux défis sociaux qui se présentent actuellement. Ainsi, ce concours éveillera la créativité et l'entrepreneuriat des jeunes Malgaches.

En outre, le Carrefour de la Formation des métiers et de l'emploi permettra de créer un espace d'échanges et de rencontres entre les professionnels, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Ainsi, il se positionne comme une plateforme cruciale pour aider les jeunes à trouver leur voie, répondant également à leurs besoins, selon le PCA de l'AFT, Herinjato Samuelson Ramamenosoa.

Des ateliers et des conférences se focalisant sur des thèmes variés, notamment le tourisme, l'hôtellerie, le business, le design, la communication, le marketing, les ressources humaines, l'art, l'agriculture et l'entrepreneuriat, se tiendront les 6, 7 et 8 août. Tandis que les 9 et 10 août seront consacrés aux entretiens express, à la collecte de Curriculum Vitae avec plus de quarante stands d'expositions.