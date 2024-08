Madagascar: Tentative de Viol - Il essaie d'abuser de sa propre nièce

Un oncle finit en prison, à Antanimora, selon la gendarmerie, hier. Cet homme est prévenu de tentative de viol sur enfant, d'attouchements sexuels et de maltraitance. Tout cela, il l'a commis sur sa propre nièce, âgée d'à peine 13 ans. L'enquête judiciaire a été déclenchée sur la base de la dénonciation d'un membre d'un groupe Facebook, voisine de l'enfant.

D'après ce témoin, la fille a déjà perdu son père. Elle habitait à Maevatanàna où son oncle était venu la récupérer. Depuis qu'elle vit avec lui et sa famille, à Antananarivo, elle a plusieurs fois subi de violences perpétrées par lui.

« Quelqu'un a déjà porté plainte contre lui à cause de ses actes, mais il reste toujours libre. Ses proches qui résident à côté de chez lui, le protègeraient. Peut-être que c'est à cause de cela qu'il ne va pas en prison. Mais cette fois, nous avons vu de nos propres yeux ce qui s'est passé et ne pourrons plus rester sans rien faire. La fille a sauté par la galerie pour quitter la maison. Elle pleurait et criaient au secours », décrit le même témoin.

« La famille manipule l'enfant pour qu'elle garde le silence. Or, son oncle essaie de la violer chaque fois qu'il est ivre. Parfois, elle réussit à s'enfuir, mais il arrive souvent qu'il la menace avec un couteau et l'enferme chez eux. Nous ne pouvons pas la chercher et la garder, sinon ses proches vont nous accuser de la séquestrer », relate-t-il.

La brigade de la gendarmerie d'Antananarivo-ville a ouvert une enquête et interpellé le suspect. Ce dernier a été incarcéré.